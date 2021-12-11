https://ria.ru/20211211/meriya-1763285835.html

Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий

Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий - РИА Новости, 11.12.2021

Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий

Здание мэрии Москвы впервые откроется для зрителей культурных мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:12

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культура

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Здание мэрии Москвы впервые откроется для зрителей культурных мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте"."Теперь в нем будут проходить значимые культурные события. Первое - иммерсивный спектакль об истории дома. Пожалуй, впервые со времен генерал-губернаторов дом открывается для зрителей", - написал Собянин.

https://ria.ru/20211204/muzei-1762088662.html

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москва, сергей собянин, новости культуры, россия