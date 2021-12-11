https://ria.ru/20211211/meriya-1763285835.html
Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий
Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий - РИА Новости, 11.12.2021
Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий
Здание мэрии Москвы впервые откроется для зрителей культурных мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:12
2021-12-11T17:12
2021-12-11T17:12
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Здание мэрии Москвы впервые откроется для зрителей культурных мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте"."Теперь в нем будут проходить значимые культурные события. Первое - иммерсивный спектакль об истории дома. Пожалуй, впервые со времен генерал-губернаторов дом открывается для зрителей", - написал Собянин.
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москва, сергей собянин, новости культуры, россия
Здание мэрии Москвы впервые откроется для культурных мероприятий
Здание мэрии Москвы впервые откроется для зрителей культурных мероприятий