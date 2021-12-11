11:23 11.12.2021 (обновлено: 13:08 11.12.2021)
В России выявили 30 288 новых случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки зарегистрировали 30 288 случаев коронавируса и 1171 смерть
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России уже четыре дня подряд регистрируют чуть больше 30 тысяч случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 288 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2408 (восемь процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 30 873 инфицированных, темп прироста, как и в три предыдущих дня, остается на уровне 0,31 процента. Умерли 1171 человек (днем ранее — 1176), выписались после лечения — 36 446.
Больше всего новых случаев в Москве — 3140 (днем ранее было 3477), Санкт-Петербурге — 2045, Подмосковье — 1833, Самарской области — 733, Краснодарском крае — 721, Красноярском — 719, Пермском — 680, Свердловской области — 661, Ростовской — 649, Воронежской — 641.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — семь заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 18.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 986 967 человек, из них 288 351 пациент скончался, 8 709 964 — вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.