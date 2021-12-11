https://ria.ru/20211211/kompensatsiya-1763284063.html
Мужчина сломал спину дома, а заплатил за это работодатель
Мужчина получил от работодателя компенсацию за травму на удаленке - РИА Новости, 11.12.2021
Мужчина сломал спину дома, а заплатил за это работодатель
В Германии суд обязал компанию выплатить одному из сотрудников компенсацию за то, что он сломал себе спину, когда работал из дома в удаленном режиме. Об этом... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:01
2021-12-11T17:01
2021-12-11T17:07
в мире
германия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Германии суд обязал компанию выплатить одному из сотрудников компенсацию за то, что он сломал себе спину, когда работал из дома в удаленном режиме. Об этом пишет газета The Guardian.По ее сведениям, мужчина поскользнулся на винтовой лестнице, пока спускался из спальни в комнату, где находится его рабочий компьютер.Страховая фирма работодателя отказалась рассматривать этот случай как производственную травму, поэтому сотрудник обратился в суд.После разбирательств Высший федеральный социальный суд постановил выплатить пострадавшему компенсацию, так как закон о страховании трудовой деятельности распространяется и на те случаи, когда человек работает из дома или в любом другом месте.
https://ria.ru/20211202/kompensatsiya-1761810856.html
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в мире, германия
17:01 11.12.2021 (обновлено: 17:07 11.12.2021)
Мужчина получил от работодателя компенсацию за травму на удаленке
The Guardian: немец получил от работодателя компенсацию за перелом спины на удаленке