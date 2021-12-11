09:47 11.12.2021 (обновлено: 10:55 11.12.2021)
Режиссер Сокуров не стал комментировать заявления Кадырова
Режиссер Сокуров: с президентом можно говорить открыто на разные темы по жизни в стране
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Александр Сокуров в беседе с РИА Новости не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего дать правовую оценку его высказываниям о Северном Кавказе на встрече президента РФ с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), но, по словам режиссера, с Владимиром Путиным можно говорить открыто, а в рамках состоявшегося формата это было "уместно и необходимо".
Сокуров на встрече высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Кадыров отреагировал на слова режиссера в своем Telegram-канале, отметив, что "на месте компетентных органов дал бы словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера". Позже стало известно, что парламент Чечни намерен обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова.
"То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать - говорить то, что ты думаешь", - рассказал Сокуров агентству.
По словам режиссёра, к высказанной на встрече СПЧ личной точке зрения ему добавить нечего. "Зачем обсуждать то, что обсуждается на СПЧ? СПЧ создан для высказывания мнений, это дискуссионная площадка. У меня больше нет дров, чтобы подкинуть в этот политический костер", - подытожил Сокуров.