https://ria.ru/20211211/kadyrov-1763246706.html

Режиссер Сокуров не стал комментировать заявления Кадырова

Режиссер Сокуров не стал комментировать заявления Кадырова - РИА Новости, 11.12.2021

Режиссер Сокуров не стал комментировать заявления Кадырова

Александр Сокуров в беседе с РИА Новости не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего дать правовую оценку его высказываниям о... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:47

2021-12-11T09:47

2021-12-11T10:55

рамзан кадыров

александр сокуров

владимир путин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Александр Сокуров в беседе с РИА Новости не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего дать правовую оценку его высказываниям о Северном Кавказе на встрече президента РФ с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), но, по словам режиссера, с Владимиром Путиным можно говорить открыто, а в рамках состоявшегося формата это было "уместно и необходимо".Сокуров на встрече высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Кадыров отреагировал на слова режиссера в своем Telegram-канале, отметив, что "на месте компетентных органов дал бы словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера". Позже стало известно, что парламент Чечни намерен обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова."То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать - говорить то, что ты думаешь", - рассказал Сокуров агентству.По словам режиссёра, к высказанной на встрече СПЧ личной точке зрения ему добавить нечего. "Зачем обсуждать то, что обсуждается на СПЧ? СПЧ создан для высказывания мнений, это дискуссионная площадка. У меня больше нет дров, чтобы подкинуть в этот политический костер", - подытожил Сокуров.

https://ria.ru/20211210/kadyrov-1763228420.html

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рамзан кадыров, александр сокуров, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), северный кавказ, россия