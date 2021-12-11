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ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ
ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.12.2021
ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в пятницу в афганской столице городе Кабул,... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:10
2021-12-11T09:10
2021-12-11T09:10
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в пятницу в афганской столице городе Кабул, сообщает телеканал Shamshad News.Ранее телеканал Tolo News сообщал, что меньшей мере два человека погибли, еще четверо пострадали в результате двух взрывов в Кабуле."ИГ* взяло на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле", - сообщает в субботу телеканал на своей странице в Twitter.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), талибан, исламское государство, россия
ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ
Shamshad News: ИГ взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле