https://ria.ru/20211211/kabul-1763243706.html

ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ

ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.12.2021

ИГ* взяло на себя ответственность за два взрыва в Кабуле, сообщают СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в пятницу в афганской столице городе Кабул,... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:10

2021-12-11T09:10

2021-12-11T09:10

в мире

кабул (город)

талибан

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в пятницу в афганской столице городе Кабул, сообщает телеканал Shamshad News.Ранее телеканал Tolo News сообщал, что меньшей мере два человека погибли, еще четверо пострадали в результате двух взрывов в Кабуле."ИГ* взяло на себя ответственность за вчерашние взрывы в Кабуле", - сообщает в субботу телеканал на своей странице в Twitter.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211201/kabul-1761723125.html

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул (город), талибан, исламское государство, россия