Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/javelin-1763262886.html
США зря обнадежили Украину
В США рассказали, почему ракетные комплексы Javelin не помогут Украине - РИА Новости, 11.12.2021
США зря обнадежили Украину
У украинской армии есть противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:49
2021-12-11T13:39
в мире
украина
сша
javelin (птрк)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151317/83/1513178330_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_a716fe8b361b92eb2b44c8305684694b.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. У украинской армии есть противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом пишет обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.В 2018 году Украина закупила у США первые 210 ракет и 37 командно-пусковых блоков, позднее – еще 150 и десять соответственно.По мнению автора, эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и убежать в безопасное место. Однако такого количества FGM-148 Javelin хватит только для снаряжения трех из 28 украинских батальонов.Кроме того, эти установки уязвимы для огня артиллерии, так как их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты, добавил журналист.Он заключил, что в случае военного столкновения FGM-148 Javelin будут играть второстепенную роль.В последнее время Киев и западные государства регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. В Кремле заявили об отсутствии планов на кого-либо нападать и отметили, что перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574858551.html
https://ria.ru/20211203/javelin-1761999561.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151317/83/1513178330_216:0:1168:714_1920x0_80_0_0_5946110f8f47a7159103780105e4781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, javelin (птрк), россия
12:49 11.12.2021 (обновлено: 13:39 11.12.2021)
 
В США рассказали, почему ракетные комплексы Javelin не помогут Украине

Popular Mechanics: Украине не хватит комплексов FGM-148 Javelin, чтобы дать отпор России

© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperПротивотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. У украинской армии есть противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом пишет обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
В 2018 году Украина закупила у США первые 210 ракет и 37 командно-пусковых блоков, позднее – еще 150 и десять соответственно.
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
24 июля 2020, 13:24Сказано в эфире
Особые взаимоотношения. Зачем Эстонии американские ракеты JavelinЭстония получила от США еще 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin. В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что у каждой стороны в этом вопросе свой интерес.
По мнению автора, эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и убежать в безопасное место. Однако такого количества FGM-148 Javelin хватит только для снаряжения трех из 28 украинских батальонов.
Кроме того, эти установки уязвимы для огня артиллерии, так как их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты, добавил журналист.
Он заключил, что в случае военного столкновения FGM-148 Javelin будут играть второстепенную роль.
В последнее время Киев и западные государства регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. В Кремле заявили об отсутствии планов на кого-либо нападать и отметили, что перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 13:08
Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе
 
В миреУкраинаСШАJavelin (ПТРК)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
22:25Украинская дочка Сбербанка сменила название
22:24Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Лента новостейМолния
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясениеУкраинская дочка Сбербанка сменила названиеСтало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона