https://ria.ru/20211211/javelin-1763262886.html

США зря обнадежили Украину

В США рассказали, почему ракетные комплексы Javelin не помогут Украине - РИА Новости, 11.12.2021

США зря обнадежили Украину

У украинской армии есть противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:49

2021-12-11T12:49

2021-12-11T13:39

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. У украинской армии есть противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом пишет обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.В 2018 году Украина закупила у США первые 210 ракет и 37 командно-пусковых блоков, позднее – еще 150 и десять соответственно.По мнению автора, эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и убежать в безопасное место. Однако такого количества FGM-148 Javelin хватит только для снаряжения трех из 28 украинских батальонов.Кроме того, эти установки уязвимы для огня артиллерии, так как их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты, добавил журналист.Он заключил, что в случае военного столкновения FGM-148 Javelin будут играть второстепенную роль.В последнее время Киев и западные государства регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. В Кремле заявили об отсутствии планов на кого-либо нападать и отметили, что перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574858551.html

https://ria.ru/20211203/javelin-1761999561.html

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в мире, украина, сша, javelin (птрк), россия