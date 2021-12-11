США зря обнадежили Украину

12:49 11.12.2021 (обновлено: 13:39 11.12.2021)
В США рассказали, почему ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
Popular Mechanics: Украине не хватит комплексов FGM-148 Javelin, чтобы дать отпор России
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperПротивотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. У украинской армии есть противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, но их количества не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом пишет обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
24 июля 2020, 13:24Сказано в эфиреОсобые взаимоотношения. Зачем Эстонии американские ракеты JavelinЭстония получила от США еще 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin. В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил, что у каждой стороны в этом вопросе свой интерес.
По мнению автора, эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и убежать в безопасное место. Однако такого количества FGM-148 Javelin хватит только для снаряжения трех из 28 украинских батальонов.
Кроме того, эти установки уязвимы для огня артиллерии, так как их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты, добавил журналист.
Он заключил, что в случае военного столкновения FGM-148 Javelin будут играть второстепенную роль.
В последнее время Киев и западные государства регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. В Кремле заявили об отсутствии планов на кого-либо нападать и отметили, что перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.