https://ria.ru/20211211/izbienie-1763279520.html

СК просит арестовать актера, подозреваемого в избиении экс-замминистра

СК просит арестовать актера, подозреваемого в избиении экс-замминистра - РИА Новости, 11.12.2021

СК просит арестовать актера, подозреваемого в избиении экс-замминистра

Следствие просит арестовать актера Глеба Нейжмак-Иорданского, подозреваемого в избиении бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко, сообщили РИА... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:12

2021-12-11T16:12

2021-12-11T16:12

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать актера Глеба Нейжмак-Иорданского, подозреваемого в избиении бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы."В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Нейжмак-Иорданского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, уточнив, что его рассмотрение отложено на 13 декабря.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью), санкция которой предусматривает до 5 лет колонии.После избиения Тропко попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер. По предварительным данным, не из-за травм, а от коронавируса.

https://ria.ru/20211123/mosgorsud-1760397567.html

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происшествия, москва, россия