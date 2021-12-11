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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211211/gospital-1763271825.html
В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19
В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021
В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19
Глава Башкирии Радий Хабиров дал старт строительству ещё двух инфекционных госпиталей в регионе для лечения больных коронавирусом. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:45
2021-12-11T14:45
распространение коронавируса
общество
сибай
туймазинский район
уфа
здоровье - общество
республика башкортостан
радий хабиров
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УФА, 11 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров дал старт строительству ещё двух инфекционных госпиталей в регионе для лечения больных коронавирусом.В октябре Хабиров заявлял, что власти региона решили построить еще два быстровозводимых инфекционных госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией в городах Туймазы и Сибай.В ходе международного медицинского форума "COVID-19", который проходит в Уфе 11 декабря, в онлайн-режиме главы Туймазинского района и города Сибай доложили, что площадки для стройки госпиталей готовы, подведены коммуникации.Глава республики дал старт строительству госпиталей. "Старт разрешаю", - сказал он.Он отметил, что по математическим вычислениям в Башкирии коллективный иммунитет может быть выработан к середине февраля следующего года, когда от коронавируса привьются свыше 2,4 миллиона жителей. На данный момент от ковид привились два миллиона человек.В 2020 году в Башкирии в короткие сроки построили два инфекционных госпиталя: один под Уфой в посёлке Зубово, второй – в Стерлитамаке. После этого несколько регионов страны переняли башкирский опыт строительства быстровозводимых конструкций.
https://ria.ru/20211011/meditsina-1753750285.html
сибай
туймазинский район
уфа
республика башкортостан
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общество, сибай, туймазинский район, уфа, здоровье - общество, республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус в россии
14:45 11.12.2021
 
В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19

В Башкирии начали строить два быстровозводимых инфекционных госпиталя для лечения COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 11 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров дал старт строительству ещё двух инфекционных госпиталей в регионе для лечения больных коронавирусом.
В октябре Хабиров заявлял, что власти региона решили построить еще два быстровозводимых инфекционных госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией в городах Туймазы и Сибай.
В ходе международного медицинского форума "COVID-19", который проходит в Уфе 11 декабря, в онлайн-режиме главы Туймазинского района и города Сибай доложили, что площадки для стройки госпиталей готовы, подведены коммуникации.
Глава республики дал старт строительству госпиталей. "Старт разрешаю", - сказал он.
"Мы понимаем, что коронавирус уйдет, тогда эти инфекционные госпитали перепрофилируем в многофункциональные больницы", - сказал Хабиров журналистам.
Он отметил, что по математическим вычислениям в Башкирии коллективный иммунитет может быть выработан к середине февраля следующего года, когда от коронавируса привьются свыше 2,4 миллиона жителей. На данный момент от ковид привились два миллиона человек.
В 2020 году в Башкирии в короткие сроки построили два инфекционных госпиталя: один под Уфой в посёлке Зубово, второй – в Стерлитамаке. После этого несколько регионов страны переняли башкирский опыт строительства быстровозводимых конструкций.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоСибайТуймазинский районУфаЗдоровье - ОбществоРеспублика БашкортостанРадий ХабировКоронавирус в России
 
 
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