https://ria.ru/20211211/gospital-1763271825.html

В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19

В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

В Башкирии начали строить два инфекционных госпиталя для лечения COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров дал старт строительству ещё двух инфекционных госпиталей в регионе для лечения больных коронавирусом. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:45

2021-12-11T14:45

2021-12-11T14:45

распространение коронавируса

общество

сибай

туймазинский район

уфа

здоровье - общество

республика башкортостан

радий хабиров

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УФА, 11 дек - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров дал старт строительству ещё двух инфекционных госпиталей в регионе для лечения больных коронавирусом.В октябре Хабиров заявлял, что власти региона решили построить еще два быстровозводимых инфекционных госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией в городах Туймазы и Сибай.В ходе международного медицинского форума "COVID-19", который проходит в Уфе 11 декабря, в онлайн-режиме главы Туймазинского района и города Сибай доложили, что площадки для стройки госпиталей готовы, подведены коммуникации.Глава республики дал старт строительству госпиталей. "Старт разрешаю", - сказал он.Он отметил, что по математическим вычислениям в Башкирии коллективный иммунитет может быть выработан к середине февраля следующего года, когда от коронавируса привьются свыше 2,4 миллиона жителей. На данный момент от ковид привились два миллиона человек.В 2020 году в Башкирии в короткие сроки построили два инфекционных госпиталя: один под Уфой в посёлке Зубово, второй – в Стерлитамаке. После этого несколько регионов страны переняли башкирский опыт строительства быстровозводимых конструкций.

https://ria.ru/20211011/meditsina-1753750285.html

сибай

туймазинский район

уфа

республика башкортостан

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