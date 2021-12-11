https://ria.ru/20211211/erdogan-1763297402.html

Эрдоган назвал угрозу для демократии

Эрдоган назвал угрозу для демократии - РИА Новости, 11.12.2021

Эрдоган назвал угрозу для демократии

Соцсети, считавшиеся на первых порах символами свободы, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T19:15

2021-12-11T19:15

2021-12-11T19:15

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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Соцсети, считавшиеся на первых порах символами свободы, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств. достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности", - сказал Эрдоган в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.По его словам, турецкие власти "пытаются защитить граждан, особенно уязвимые слои общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права на получение точной и беспристрастной информации"."На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность... Мы стремимся максимально правильно и объективно информировать людей, по возможности пресекаем потоки дезинформации и лжи", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20211204/erdogan-1762209593.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, стамбул, турция