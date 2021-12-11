https://ria.ru/20211211/dtp-1763239745.html

В ДТП во Владивостоке погибли два человека

В ДТП во Владивостоке погибли два человека - РИА Новости, 11.12.2021

В ДТП во Владивостоке погибли два человека

Два человека погибли, один госпитализирован в результате аварии во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T06:09

2021-12-11T06:09

2021-12-11T09:53

происшествия

дтп

владивосток

россия

приморский край

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате аварии во Владивостоке, сообщает управление МВД РФ по региону.ДТП произошло в субботу ночью, на улице Новоивановская во Владивостоке. Полиция предварительно установила, что около 03.00 (20.00 мск пятницы) водитель Subaru Forester, двигаясь со стороны улицы Светланская в направлении Калинина, не справился с управлением: внедорожник выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с припаркованным автомобилем Honda Odyssey."В результате автоаварии двое мужчин получили травмы, от которых скончались. Один пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.По факту ДТП полиция организовала проверку.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова, на месте аварии были обнаружены аэрозольный пистолет и страйкбольная граната."С места происшествия изъяты аэрозольный пистолет марки "Пионер" и страйкбольная имитационная граната, которые были обнаружены в салоне автомобиля, попавшего в аварию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщила Сырова, добавив, что в настоящее время назначено проведение ряда экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20211210/dtp-1763161911.html

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происшествия, дтп, владивосток, россия, приморский край, авто