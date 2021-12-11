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В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии - РИА Новости, 11.12.2021
В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
Россия имеет право защищать своих граждан, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя ситуацию на Донбассе. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T22:38
2021-12-11T22:38
2021-12-11T22:38
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия имеет право защищать своих граждан, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя ситуацию на Донбассе.Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств."Вне всякого сомнения мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 1".По словам Косачева, он хотел бы ошибаться, но у него "очень нехорошие предчувствия, связанные с тем, что будет происходить на Юго-Востоке Украины со стороны Киева и тех, кто за Киевом стоит".
https://ria.ru/20211211/ukraina-1763305737.html
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в мире, украина, киев, константин косачев, валерий герасимов, россия
В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
Сенатор Косачев о ситуации на Донбассе: Россия имеет право защищать своих граждан