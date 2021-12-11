https://ria.ru/20211211/donbass-1763262465.html

Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу

Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 11.12.2021

Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу

Перспектив создания отдельного формата прямых переговоров по Донбассу между президентом Украины Владимиром Зеленским с российским лидером Владимиром Путиным не... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:42

2021-12-11T12:42

2021-12-11T12:42

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владимир зеленский

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владимир жарихин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перспектив создания отдельного формата прямых переговоров по Донбассу между президентом Украины Владимиром Зеленским с российским лидером Владимиром Путиным не существует, это "дешевый пиар" украинского политика, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности создания отдельного формата прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу. По его словам, он видит поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров Киева и США.Эксперт отметил, что Зеленский пытается изображать, какой он миролюбивый, что готов на переговоры, а якобы Путин этого не хочет. При этом он добавил, что все понимают, по какой причине российский президент не хочет участвовать в подобных переговорах. "Всем же понятно, почему Путин не хочет с ним переговариваться. Причина в том, что Россия - не сторона в конфликте. Россия требует, чтобы Зеленский в рамках минских соглашений вел переговоры с представителями республик (ДНР и ЛНР - ред.), как это там и записано", - пояснил Жарихин.

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763228678.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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