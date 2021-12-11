Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу
Эксперт Жарихин: перспектив переговоров Зеленского и Путина по Донбассу не существует
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перспектив создания отдельного формата прямых переговоров по Донбассу между президентом Украины Владимиром Зеленским с российским лидером Владимиром Путиным не существует, это "дешевый пиар" украинского политика, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности создания отдельного формата прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу. По его словам, он видит поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров Киева и США.
"С моей точки зрения, абсолютно никаких (перспектив) нет. То есть выход на переговоры с Зеленским по вопросу Донбасса значит признание России стороной конфликта. Она никогда себя не признает стороной конфликта. Следовательно, это опять игра в пиар, причем такой дешевый, который все на самом деле понимают. Все прекрасно понимают, что на этих условиях Путин никогда встречаться с Зеленским не будет", - сказал Жарихин РИА Новости.
Эксперт отметил, что Зеленский пытается изображать, какой он миролюбивый, что готов на переговоры, а якобы Путин этого не хочет. При этом он добавил, что все понимают, по какой причине российский президент не хочет участвовать в подобных переговорах. "Всем же понятно, почему Путин не хочет с ним переговариваться. Причина в том, что Россия - не сторона в конфликте. Россия требует, чтобы Зеленский в рамках минских соглашений вел переговоры с представителями республик (ДНР и ЛНР - ред.), как это там и записано", - пояснил Жарихин.