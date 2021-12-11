https://ria.ru/20211211/donbass-1763259296.html

Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме в Донбассе пустым

Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме в Донбассе пустым - РИА Новости, 11.12.2021

Эксперт назвал заявление Зеленского о референдуме в Донбассе пустым

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу является пустым, политик просто оттягивает время для принятия решения со РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:49

2021-12-11T11:49

2021-12-11T11:49

владимир зеленский

донбасс

владимир жарихин

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу является пустым, политик просто оттягивает время для принятия решения со своей стороны, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение всеукраинского референдума по Донбассу. При этом, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что цель Украины по Донбассу простая - мир через силу.По словам эксперта, в психологии Зеленского как политика разбираться достаточно трудно, а также трудно искать логику в его заявлениях."Пусть попробует сформулировать вопрос референдума: "За что вы?". Здесь у него, я думаю, возникнут системные трудности. Он как бы изображает, что народ должен решить. Это перекладывание ответственности на людей. Он (Зеленский) должен решить. Я так понимаю, этого решения от него требуют уже не только народ и не только Россия, но и американцы. Поэтому начинает метаться, вот, пусть народ решит", - сказал Жарихин РИА Новости.Как добавил собеседник агентства, в референдуме вопрос задается однозначно - "да" или "нет", а то, что хочет выяснить Зеленский, не исключая референдум, непонятно."Единственный содержательный вопрос на референдуме может быть, который он (Зеленский) никогда не задаст, - "а нужно ли нам в сложившихся условиях освобождать Донбасс или оставить в покое и предоставить возможность развиваться самостоятельно?". Но он такой вопрос никогда не задаст. Это пустое (заявление). Это как бы оттягивание ситуации, когда надо принять решение", - пояснил Жарихин.

https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html

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владимир зеленский, донбасс, владимир жарихин, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр