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Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу - РИА Новости, 11.12.2021
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Цель Украины по Донбассу простая: мир через силу, говорится в статье украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:43
2021-12-11T09:32
киев
сша
дмитрий песков
нато
мид украины
валерий герасимов
донбасс
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Цель Украины по Донбассу простая: мир через силу, говорится в статье украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs."В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО", — написал он.Он призвал Вашингтон и его европейских союзников активизировать "усилия по сдерживанию России". По словам Кулебы, Киев вместе с партнерами уже разрабатывает "всеобъемлющий план сдерживания".Вторая часть плана, добавил он, предусматривает жесткие санкции на случай вторжения России на Украину."Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине", — заявил Кулеба.В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
https://ria.ru/20211209/donbass-1763043692.html
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киев, сша, дмитрий песков, нато, мид украины, валерий герасимов, донбасс, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
08:43 11.12.2021 (обновлено: 09:32 11.12.2021)
 
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу

Глава МИД Украины Кулеба: целью Киева по Донбассу является мир через силу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Цель Украины по Донбассу простая: мир через силу, говорится в статье украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs.
"В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО", — написал он.
Он призвал Вашингтон и его европейских союзников активизировать "усилия по сдерживанию России". По словам Кулебы, Киев вместе с партнерами уже разрабатывает "всеобъемлющий план сдерживания".

"Первый компонент — отправить четкие политические сигналы Москве. Это означает, что нужно прояснить, что Украина — часть Запада и будущий член ЕС и НАТО и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются", — пишет глава МИД.

Вторая часть плана, добавил он, предусматривает жесткие санкции на случай вторжения России на Украину.
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"Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине", — заявил Кулеба.
В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
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