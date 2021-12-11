https://ria.ru/20211211/donbass-1763242211.html

Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу

Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу - РИА Новости, 11.12.2021

Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу

Цель Украины по Донбассу простая: мир через силу, говорится в статье украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T08:43

2021-12-11T08:43

2021-12-11T09:32

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дмитрий песков

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донбасс

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Цель Украины по Донбассу простая: мир через силу, говорится в статье украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs."В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО", — написал он.Он призвал Вашингтон и его европейских союзников активизировать "усилия по сдерживанию России". По словам Кулебы, Киев вместе с партнерами уже разрабатывает "всеобъемлющий план сдерживания".Вторая часть плана, добавил он, предусматривает жесткие санкции на случай вторжения России на Украину."Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине", — заявил Кулеба.В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.

https://ria.ru/20211209/donbass-1763043692.html

https://ria.ru/20211210/referendum-1763220016.html

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