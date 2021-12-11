08:43 11.12.2021 (обновлено: 09:32 11.12.2021)
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Глава МИД Украины Кулеба: целью Киева по Донбассу является мир через силу
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Цель Украины по Донбассу простая: мир через силу, говорится в статье украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для издания Foreign Affairs.
"В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО", — написал он.
Он призвал Вашингтон и его европейских союзников активизировать "усилия по сдерживанию России". По словам Кулебы, Киев вместе с партнерами уже разрабатывает "всеобъемлющий план сдерживания".
"Первый компонент — отправить четкие политические сигналы Москве. Это означает, что нужно прояснить, что Украина — часть Запада и будущий член ЕС и НАТО и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются", — пишет глава МИД.
Вторая часть плана, добавил он, предусматривает жесткие санкции на случай вторжения России на Украину.
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"Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине", — заявил Кулеба.
В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.