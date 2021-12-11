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Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе - РИА Новости, 11.12.2021
Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский за время своего правления не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе, однако оно еще... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T00:48
2021-12-11T00:58
в мире
киев
москва
владимир зеленский
нато
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за время своего правления не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе, однако оно еще остается открытым, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.Он напомнил, что в партии ранее представили план по урегулированию на Донбассе.Медведчук добавил, что хотел бы встречи президентов России и Украины."Пойдет президент Путин на эти переговоры или нет, мне неизвестно… И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран - Украины и России. Должны быть переговоры на высшем уровне с представителями Донецка и Луганска. Да, они должны быть. Без этого нельзя принести мир в Украину", - сказал Медведчук.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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в мире, киев, москва, владимир зеленский, нато, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
00:48 11.12.2021 (обновлено: 00:58 11.12.2021)
 
Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе

Депутат Рады Медведчук: окно возможностей по Донбассу для Зеленского остается открытым

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за время своего правления не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе, однако оно еще остается открытым, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

"Я утверждаю, что это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И, кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, это важный элемент, потому что у Зеленского были все возможности… Тогда, на пике своего авторитета, на пике доверия, которое было оказано гражданами президенту Зеленскому,… он мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений… Он этого не сделал, но окно возможностей остается открытым", - сказал политик в интервью телеканалу UkrLive.

Он напомнил, что в партии ранее представили план по урегулированию на Донбассе.
Медведчук добавил, что хотел бы встречи президентов России и Украины.
"Пойдет президент Путин на эти переговоры или нет, мне неизвестно… И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран - Украины и России. Должны быть переговоры на высшем уровне с представителями Донецка и Луганска. Да, они должны быть. Без этого нельзя принести мир в Украину", - сказал Медведчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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В миреКиевМоскваВладимир ЗеленскийНАТОВиктор МедведчукСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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