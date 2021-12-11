https://ria.ru/20211211/donbass-1763233138.html

Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе

Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе - РИА Новости, 11.12.2021

Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский за время своего правления не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе, однако оно еще... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T00:48

2021-12-11T00:48

2021-12-11T00:58

в мире

киев

москва

владимир зеленский

нато

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за время своего правления не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе, однако оно еще остается открытым, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.Он напомнил, что в партии ранее представили план по урегулированию на Донбассе.Медведчук добавил, что хотел бы встречи президентов России и Украины."Пойдет президент Путин на эти переговоры или нет, мне неизвестно… И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран - Украины и России. Должны быть переговоры на высшем уровне с представителями Донецка и Луганска. Да, они должны быть. Без этого нельзя принести мир в Украину", - сказал Медведчук.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.

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в мире, киев, москва, владимир зеленский, нато, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, россия