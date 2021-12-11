00:42 11.12.2021 (обновлено: 00:58 11.12.2021)
Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
Депутат Рады Медведчук: звонок Байдена Зеленскому был попыткой решить вопрос Донбасса
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был направлен на урегулирование ситуации в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.
"Я думаю, что это величины разной сопоставимой силы. Более того, я имею в виду звонок господина Байдена Зеленскому после их переговоров с президентом России Путиным, это то, что характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию. Политическую ситуацию нестабильности в Украине. Продолжающихся боевых действий на востоке, неурегулирование, которое так и не наступило после прихода Зеленского к власти, отсутствие реальных шагов по установлению мира, отказ украинской власти от выполнения минских соглашений и многое-многое другое", - сказал политик в интервью телеканалу UkrLive.
В этом контексте звонок американского президента можно расценивать, по словам Медведчука, как попытка сформировать политическую волю Киева, направленную на выполнение минских соглашений.
"Поэтому я бы рассматривал эти звонки и этот звонок господина Байдена Зеленскому не иначе как желание, попытки в очередной раз урегулировать ситуацию на Донбассе… и что может повлиять - но это под большим вопросом - на формирование новой политической воли для украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений", - добавил он.