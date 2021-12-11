https://ria.ru/20211211/donbass-1763232669.html

Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому

Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому - РИА Новости, 11.12.2021

Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому

Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был направлен на урегулирование ситуации в Донбассе, считает глава политсовета... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T00:42

2021-12-11T00:42

2021-12-11T00:58

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был направлен на урегулирование ситуации в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.В этом контексте звонок американского президента можно расценивать, по словам Медведчука, как попытка сформировать политическую волю Киева, направленную на выполнение минских соглашений."Поэтому я бы рассматривал эти звонки и этот звонок господина Байдена Зеленскому не иначе как желание, попытки в очередной раз урегулировать ситуацию на Донбассе… и что может повлиять - но это под большим вопросом - на формирование новой политической воли для украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений", - добавил он.

https://ria.ru/20211210/referendum-1763220016.html

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сша

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