Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/donbass-1763232669.html
Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому - РИА Новости, 11.12.2021
Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был направлен на урегулирование ситуации в Донбассе, считает глава политсовета... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T00:42
2021-12-11T00:58
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_0:129:3290:1979_1920x0_80_0_0_02765df8e3e8432f2043e79b70f31199.jpg
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был направлен на урегулирование ситуации в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.В этом контексте звонок американского президента можно расценивать, по словам Медведчука, как попытка сформировать политическую волю Киева, направленную на выполнение минских соглашений."Поэтому я бы рассматривал эти звонки и этот звонок господина Байдена Зеленскому не иначе как желание, попытки в очередной раз урегулировать ситуацию на Донбассе… и что может повлиять - но это под большим вопросом - на формирование новой политической воли для украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений", - добавил он.
https://ria.ru/20211210/referendum-1763220016.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754221345_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_dc0cbdb9ce4bc08c93dd393eac36f67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
00:42 11.12.2021 (обновлено: 00:58 11.12.2021)
 
Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому

Депутат Рады Медведчук: звонок Байдена Зеленскому был попыткой решить вопрос Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского был направлен на урегулирование ситуации в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Зеленский и Байден в четверг вечером провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.

"Я думаю, что это величины разной сопоставимой силы. Более того, я имею в виду звонок господина Байдена Зеленскому после их переговоров с президентом России Путиным, это то, что характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию. Политическую ситуацию нестабильности в Украине. Продолжающихся боевых действий на востоке, неурегулирование, которое так и не наступило после прихода Зеленского к власти, отсутствие реальных шагов по установлению мира, отказ украинской власти от выполнения минских соглашений и многое-многое другое", - сказал политик в интервью телеканалу UkrLive.

В этом контексте звонок американского президента можно расценивать, по словам Медведчука, как попытка сформировать политическую волю Киева, направленную на выполнение минских соглашений.
"Поэтому я бы рассматривал эти звонки и этот звонок господина Байдена Зеленскому не иначе как желание, попытки в очередной раз урегулировать ситуацию на Донбассе… и что может повлиять - но это под большим вопросом - на формирование новой политической воли для украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 21:19
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
 
В миреКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юристы предупредили об ответственности за нелегальную сдачу жилья в аренду
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
Лента новостейМолния
Юристы предупредили об ответственности за нелегальную сдачу жилья в арендуСпециалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней