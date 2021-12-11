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https://ria.ru/20211211/delegatsiya-1763291595.html
Крымская делегация прибыла в Турцию
Крымская делегация прибыла в Турцию - РИА Новости, 11.12.2021
Крымская делегация прибыла в Турцию
Делегация из Крыма прибыла в Анкару для информирования турецкой общественности о положении крымских татар после воссоединения Крыма с РФ, заявил представитель... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:12
2021-12-11T18:12
в мире
оон
севастополь
республика крым
турция
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Делегация из Крыма прибыла в Анкару для информирования турецкой общественности о положении крымских татар после воссоединения Крыма с РФ, заявил представитель делегации, заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Михаил Соломенцев.Крупная делегация из Крыма находится с визитом в Турции. В ее составе 40 человек: представители общественных и культурных организаций, научное сообщество, журналисты. В субботу в Анкаре прошел форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с соотечественниками в Турции."Наши Дни крымскотатарской культуры в Турции носят исключительно гуманитарный характер. Мы не занимаемся политикой, а пытаемся рассказать, что происходит сейчас в Крыму с крымскотатарским народом. Развитие его очевидно во всех сферах – искусстве, культуре, науке. Мы хотим об этом рассказать представителям крымских татар в Турции, потому что, к сожалению, мало кто здесь знает, что происходит в Крыму на самом деле", - сказал представитель делегации российским журналистам."Такого количество мечетей, объектов культуры, искусства, которые были построены за последние семь лет, в Крыму не было никогда. Ни при СССР, ни тем более при Украине, при которой вообще мало что делалось. Мы знаем, что люди не могли получить жилье, мечети не строились, крымскотатарский язык не был государственным, а теперь все это есть. Это надо знать и доносить до людей. Чем больше они будут узнавать, тем больше будет меняться отношение", - заявил Соломенцев.Он отметил, что в состав крымский делегации входят деятели науки, культуры, искусства, учёные, общественные деятели. "Мы хотим сказать: крымские татары в Турции – наши "старые новые" соотечественники. Мы взаимодействуем со всеми соотечественниками по всему миру, и это не только крымские татары, но и украинцы, греки, армяне, которые живут в многонациональном Крыму. В Турции очень большая крымскотатарская диаспора, мы продолжим им рассказывать, что происходит, по согласованию с турецкими властями будем проводить культурные акции", - сказал Соломенцев.По его словам, мировое сообщество должно признать воссоединение Крыма с РФ как существующий факт. "Крым столетиями находился в составе Российского государства, и это ни для кого не новость. Сейчас он вернулся в родную гавань, и это нормальное историческое событие. Рано или поздно это будет признано, я уверен. Просто надо открыть глаза тем людям, которые не хотят понять, что признание Крыма идет во благо представителей тех национальностей, которые проживают в нем", - отметил Соломенцев.В Крыму рады видеть парламентариев из Турции, которые настроены позитивно на взаимодействие с российским Крымом, и окажут им максимальное содействие, подчеркнул представитель делегации. Ее члены готовы общаться со всеми крымскими татарами в Турции, в том числе настроенными негативно по отношению к России."Проблема в том, что они сами уклоняются от конструктивного диалога. Как нам можно говорить, что нам делать или не делать, если мы живем на своей земле, а здесь они находятся вдали от исторической родины и мало знают, что там происходит, основываются на фейковых новостях, которые распространяет Украина. Надо ориентироваться на наши медийные ресурсы крымских татар, там правда о том, что происходит в Крыму". – сказал представитель крымской делегации."Мы сейчас сделали брошюру на 18 языках "25 вопросов о Крыме", которую будем запускать в конце этого или начале следующего года. Там простые ответы на достаточно сложные вопросы для людей, которые этими вопросами интересуются, чтобы у них открылись глаза - как посетить Крым, что там можно посмотреть, почему он вернулся в Россию? Мы будем распространять брошюру за рубежом через МИД и Россотрудничество", - добавил Соломенцев.
https://ria.ru/20211209/krym-1762934676.html
https://ria.ru/20210922/krym-1751255549.html
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в мире, оон, севастополь, республика крым, турция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
18:12 11.12.2021
 
Крымская делегация прибыла в Турцию

Крымская делегация прибыла в Турцию, чтобы рассказать о положении крымских татар

© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Делегация из Крыма прибыла в Анкару для информирования турецкой общественности о положении крымских татар после воссоединения Крыма с РФ, заявил представитель делегации, заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Михаил Соломенцев.
Крупная делегация из Крыма находится с визитом в Турции. В ее составе 40 человек: представители общественных и культурных организаций, научное сообщество, журналисты. В субботу в Анкаре прошел форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с соотечественниками в Турции.
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"Наши Дни крымскотатарской культуры в Турции носят исключительно гуманитарный характер. Мы не занимаемся политикой, а пытаемся рассказать, что происходит сейчас в Крыму с крымскотатарским народом. Развитие его очевидно во всех сферах – искусстве, культуре, науке. Мы хотим об этом рассказать представителям крымских татар в Турции, потому что, к сожалению, мало кто здесь знает, что происходит в Крыму на самом деле", - сказал представитель делегации российским журналистам.
"Такого количество мечетей, объектов культуры, искусства, которые были построены за последние семь лет, в Крыму не было никогда. Ни при СССР, ни тем более при Украине, при которой вообще мало что делалось. Мы знаем, что люди не могли получить жилье, мечети не строились, крымскотатарский язык не был государственным, а теперь все это есть. Это надо знать и доносить до людей. Чем больше они будут узнавать, тем больше будет меняться отношение", - заявил Соломенцев.
Он отметил, что в состав крымский делегации входят деятели науки, культуры, искусства, учёные, общественные деятели. "Мы хотим сказать: крымские татары в Турции – наши "старые новые" соотечественники. Мы взаимодействуем со всеми соотечественниками по всему миру, и это не только крымские татары, но и украинцы, греки, армяне, которые живут в многонациональном Крыму. В Турции очень большая крымскотатарская диаспора, мы продолжим им рассказывать, что происходит, по согласованию с турецкими властями будем проводить культурные акции", - сказал Соломенцев.
По его словам, мировое сообщество должно признать воссоединение Крыма с РФ как существующий факт. "Крым столетиями находился в составе Российского государства, и это ни для кого не новость. Сейчас он вернулся в родную гавань, и это нормальное историческое событие. Рано или поздно это будет признано, я уверен. Просто надо открыть глаза тем людям, которые не хотят понять, что признание Крыма идет во благо представителей тех национальностей, которые проживают в нем", - отметил Соломенцев.
В Крыму рады видеть парламентариев из Турции, которые настроены позитивно на взаимодействие с российским Крымом, и окажут им максимальное содействие, подчеркнул представитель делегации. Ее члены готовы общаться со всеми крымскими татарами в Турции, в том числе настроенными негативно по отношению к России.
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"Проблема в том, что они сами уклоняются от конструктивного диалога. Как нам можно говорить, что нам делать или не делать, если мы живем на своей земле, а здесь они находятся вдали от исторической родины и мало знают, что там происходит, основываются на фейковых новостях, которые распространяет Украина. Надо ориентироваться на наши медийные ресурсы крымских татар, там правда о том, что происходит в Крыму". – сказал представитель крымской делегации.
"Мы сейчас сделали брошюру на 18 языках "25 вопросов о Крыме", которую будем запускать в конце этого или начале следующего года. Там простые ответы на достаточно сложные вопросы для людей, которые этими вопросами интересуются, чтобы у них открылись глаза - как посетить Крым, что там можно посмотреть, почему он вернулся в Россию? Мы будем распространять брошюру за рубежом через МИД и Россотрудничество", - добавил Соломенцев.
 
В миреООНСевастопольРеспублика КрымТурцияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Россия
 
 
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