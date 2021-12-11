https://ria.ru/20211211/covid-19-1763280420.html

СМИ Латвии сообщили о мутациях коронавируса на звероферме с норками

СМИ Латвии сообщили о мутациях коронавируса на звероферме с норками - РИА Новости, 11.12.2021

СМИ Латвии сообщили о мутациях коронавируса на звероферме с норками

На звероферме под городом Бауска в Латвии, где содержатся 100 тысяч норок, неконтролируемо мутирует вирус COVID-19, который, судя по результатам исследований,... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:22

2021-12-11T16:22

2021-12-11T17:44

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На звероферме под городом Бауска в Латвии, где содержатся 100 тысяч норок, неконтролируемо мутирует вирус COVID-19, который, судя по результатам исследований, неоднократно передавался от человека к животному и обратно, сообщает портал DELFI.lv.Как пишет DELFI.lv, впервые вирус попал на звероферму Baltic Devon Mink ранней весной 2021 года, и норки и сотрудники фермы заражались этим штаммом всю весну и лето, пока в мире доминировал штамм "дельта"."Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами. Это значит, что вирус передавался от человека к норке и обратно", - говорится в сообщении.Исследователь центра изучения биомедицины Монта Бривиба отмечает, что некоторые из мутаций ещё не были описаны, а некоторые признавались опасными. "Но было по крайней мере четыре, которые ранее были описаны в научной литературе как потенциально опасные, то есть которые увеличивали восприимчивость вируса или влияли на нейтрализацию антител. Таким образом, есть опасения, что такие мутации могут также уменьшить эффективность вакцин", - приводит ее слова DELFI.lv.Бривиба также заявила, что при желании разновидность вируса, циркулирующего на ферме, уже сейчас можно было бы назвать "латвийским штаммом".Как пишет DELFI.lv, сейчас на ферме содержится около 100 тысяч животных, которые продолжают болеть бессимптомно и без повышенной смертности. Последний случай заражения сотрудника компании был зафиксирован два с половиной месяца назад.Сейчас в Латвии обсуждают возможность ликвидации норок. Как пишет DELFI.lv со ссылкой на члена правления Латвийской ассоциации звероводов Сандру Вилциню, если Латвия примет решение закрыть ферму, сумма компенсаций будет измеряться в миллионах евро.COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее власти Дании заявили, что необходимо уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных на всех фермах, поскольку они являются носителями опасно мутировавшего коронавируса. Была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность. В декабре власти Дании приняли закон, согласно которому разводить и содержать норок в королевстве будет запрещено до 31 декабря 2021 года из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса. Ряд других европейских стран также заявили о выявлении коронавируса среди норок.

https://ria.ru/20210813/norki-1745698823.html

https://ria.ru/20211208/koronavirusy-1762672187.html

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в мире, европа, латвия, дания, коронавирус covid-19