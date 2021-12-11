https://ria.ru/20211211/covid-19-1763257897.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 581 человек с COVID-19

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 581 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 581 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 760 человек с COVID, на ИВЛ находится 581 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:33

2021-12-11T11:33

2021-12-11T11:33

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 760 человек с COVID, на ИВЛ находится 581 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 760 человек. На ИВЛ находится 581 человек. В городе выздоровели ещё 3 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 809 074", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 86 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763256304.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19