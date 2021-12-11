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В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков - РИА Новости, 11.12.2021
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о перехвате беспилотника типа "Валькирия" украинских силовиков у линии... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:24
2021-12-11T18:24
2021-12-11T18:25
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о перехвате беспилотника типа "Валькирия" украинских силовиков у линии соприкосновения.Представитель Народной милиции ДНР пояснил журналистам, что в районе поселка шахты "Октябрьская" города Донецка расчетом станции радиоэлектронного подавления "Террикон М2Н" был своевременно обнаружен и посажен беспилотник украинских силовиков типа "Валькирия", принадлежащий 54-й бригаде вооружённых сил Украины."По предварительной информации, с помощью этого беспилотника противник вел разведку и подготавливал данные для ведения огня. В ходе расшифровки информации с БЛА установлено, что очередным объектом для нанесения огневого удара вероятнее всего была Городская больница №21, расположенная недалеко от места принудительной посадки вражеского беспилотника-разведчика", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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в мире, киев, нато, ситуация в днр и лнр, россия
18:24 11.12.2021 (обновлено: 18:25 11.12.2021)
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
Народная милиция ДНР заявила о перехвате беспилотника украинских силовиков