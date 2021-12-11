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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211211/belorussiya-1763259506.html
Умер известный белорусский дирижер Михаил Финберг
Умер известный белорусский дирижер Михаил Финберг - РИА Новости, 11.12.2021
Умер известный белорусский дирижер Михаил Финберг
В Белоруссии умер известный дирижер, народный артист республики Михаил Финберг, сообщил в субботу телеканал ОНТ. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T11:51
2021-12-11T11:51
культура
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 11 дек - РИА Новости. В Белоруссии умер известный дирижер, народный артист республики Михаил Финберг, сообщил в субботу телеканал ОНТ."На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг. О времени и месте прощания станет известно позже", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Обстоятельства смерти не называются.Финберг с 1987 года был художественным руководителем – директором Государственного концертного оркестра Белоруссии. В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины. Финберг являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Финберга. "Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей", - приводит агентство Белта выдержки из соответствующего документа.Глава государства отметил, что своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь. "Михаил Яковлевич - пример безграничной преданности искусству и Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Лукашенко.Позже стало известно, что прощание с Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.
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белоруссия, минск, александр лукашенко
11:51 11.12.2021
 
Умер известный белорусский дирижер Михаил Финберг

В Белоруссии умер известный дирижер, народный артист республики Михаил Финберг

© Фото : Национальный академический концертный оркестр БеларусиБелорусский дирижер Михаил Финберг
Белорусский дирижер Михаил Финберг - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Национальный академический концертный оркестр Беларуси
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 дек - РИА Новости. В Белоруссии умер известный дирижер, народный артист республики Михаил Финберг, сообщил в субботу телеканал ОНТ.
"На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг. О времени и месте прощания станет известно позже", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Обстоятельства смерти не называются.
Финберг с 1987 года был художественным руководителем – директором Государственного концертного оркестра Белоруссии. В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины. Финберг являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Финберга. "Маэстро стал символом целой эпохи в эстрадном искусстве. Без остатка отдавал себя музыке и зрителю. Человек огромного педагогического таланта воспитал не одно поколение популярных молодых исполнителей", - приводит агентство Белта выдержки из соответствующего документа.
Глава государства отметил, что своим многолетним самоотверженным служением на ниве отечественной культуры Финберг заслужил настоящее уважение коллег и народную любовь. "Михаил Яковлевич - пример безграничной преданности искусству и Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Лукашенко.
Позже стало известно, что прощание с Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.
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