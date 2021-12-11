https://ria.ru/20211211/agressory-1763239481.html

Британия решила напомнить о себе и повоевать с агрессорами

Великобритания призвала G7 бороться против "стран-агрессоров" - РИА Новости, 11.12.2021

Британия решила напомнить о себе и повоевать с агрессорами

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед министерской встречей стран G7 призвала государства-члены "семерки" выступить против "агрессоров", пытающихся... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T06:07

2021-12-11T06:07

2021-12-11T06:07

в мире

великобритания

g7

лиз трасс

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед министерской встречей стран G7 призвала государства-члены "семерки" выступить против "агрессоров", пытающихся "подорвать свободу". Ее цитирует сайт правительства Соединенного Королевства.Министр заявила, что хочет углубления связей между членами G7 в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность. По ее словам, это необходимо для защиты и продвижения демократии и свободы в мире.Кроме того, как отмечается в сообщении правительства, Трасс планирует призвать страны "семерки" инвестировать в развивающиеся государства.

https://rsport.ria.ru/20211208/olimpiada-1762772435.html

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в мире, великобритания, g7, лиз трасс