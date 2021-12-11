https://ria.ru/20211211/afganistan-1763246120.html

Афганский переводчик рассказал о жизни после прихода талибов

Афганский переводчик рассказал о жизни после прихода талибов - РИА Новости, 11.12.2021

Афганский переводчик рассказал о жизни после прихода талибов

Работавший на американские войска афганский переводчик по имени Фаридон рассказал РИА Новости, что в последние месяцы скрывается в одном из районов Кабула и... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:43

2021-12-11T09:43

2021-12-11T09:43

в мире

сша

кабул (город)

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талибан

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нато

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Работавший на американские войска афганский переводчик по имени Фаридон рассказал РИА Новости, что в последние месяцы скрывается в одном из районов Кабула и опасается за свою жизнь, несмотря на обещания движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) предоставить амнистию тем афганцам, кто сотрудничал с США.Задача Фаридона, ставшего переводчиком войск США в 2018 году, заключалась в том, чтобы помогать американским военным инструкторам тренировать пилотов и технических специалистов ВВС Афганистана.Он, в частности, сказал, что присутствовал на встрече американского генерала Скотта Миллера, командовавшего войсками США и НАТО в Афганистане, и командующего афганских ВВС Фахима Рамина."Они (талибы – ред.) взяли фотографии и видео с той встречи. "Талибан"* может не знать мое имя, но они должны были видеть мое лицо много раз. Вот почему это очень опасно для меня сейчас", - подчеркнул Фаридон.Экс-переводчик отметил, что сжег все свои личные документы, которые могли связывать его с работой на американские войска, и скрылся.Опасения Фаридона не были безосновательными. В октябре группа талибов ворвалась в дом, где проживают его родители, и потребовала выдать его. Сам он в конце августа перебрался в безопасное место в одном из районов Кабула. Его отец сказал вошедшим в дом талибам, что Фаридон покинул страну в августе и никогда не работал на американцев. По его словам, "Талибан"* узнал о том, что он являлся переводчиком войск США, от его тети."Она (тетя – ред.) сказала моей матери: "Твой сын скоро умрет. Я знаю, где он". На самом деле она не знает, где я сейчас. Моя мать сказала ей, что они никогда не смогут меня поймать, потому что я в США", - сказал Фаридон, проживающий сейчас в одном из районов Кабула.По его мнению, возможной причиной, побудившей его тетю предать семью Фаридона, могла быть ее убежденность, что он является "неверным". Он также добавил, что тетя могла завидовать ему, поскольку он получал хорошую зарплату, работая на американские войска.Бывший переводчик заявил, что в последние месяцы не виделся с семьей и поддерживает с ними связь с помощью приложения для обмена сообщениями. "Звонить им по телефону небезопасно. Их телефоны могут прослушиваться", - сообщил Фаридон.Скрывающийся от талибов афганец также обратил внимание на то, что сейчас не может финансово помогать своей семье, единственным добытчиком является его отец, работающий таксистом и зарабатывающий пять долларов в день."Я живу в страхе. Я жду, что меня эвакуируют. Однако правительство США ничего не делает для меня. У меня заканчиваются деньги и ресурсы. Каждая минута для меня как тикающая бомба", - подчеркнул он.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211209/gumpomosch-1762958229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/taliban-1762627484.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан, нато, мохаммад хасан ахунд