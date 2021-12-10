Более 800 липецких детей-сирот обеспечат жильем в ближайшие три года
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ЛИПЕЦК, 10 дек - РИА Новости. В ближайшие три года три года 818 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье в соответствии с утверждённым проектом закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, более 1,6 миллиарда рублей предусмотрены на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того. с 1 января 2022 года дети-сироты, которые пока не обеспечены жильем, смогут воспользоваться новой мерой государственной поддержки: зЗа счет региональной казны им компенсируют расходы на найм квартиры. Размер компенсации в Ельце и Липецке составит до 8 тысяч рублей, в остальных муниципальных образованиях области – до 5 тысяч рублей.
Артамонов также сообщил, что в регионе продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья. В ближайшие два года новые квартиры получат 4124 человека, на эти цели предусмотрены 2,8 миллиарда рублей. На улучшение жилищных условий граждан в рамках жилищных программ "Свой Дом", "Молодая семья", "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" на ближайшие три года предусмотрены более 1,7 миллиарда рублей. Обзавестись собственным жильем смогут более 2500 семей.
"Главный финансовый документ имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.