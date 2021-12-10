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Липецкая область
https://ria.ru/20211210/zhile-1763072105.html
Более 800 липецких детей-сирот обеспечат жильем в ближайшие три года
Более 800 липецких детей-сирот обеспечат жильем в ближайшие три года - РИА Новости, 10.12.2021
Более 800 липецких детей-сирот обеспечат жильем в ближайшие три года
В ближайшие три года три года 818 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье в соответствии с утверждённым проектом закона "Об... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:33
2021-12-10T10:33
липецкая область
елец
липецк
жилье
сироты
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 дек - РИА Новости. В ближайшие три года три года 818 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье в соответствии с утверждённым проектом закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, более 1,6 миллиарда рублей предусмотрены на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того. с 1 января 2022 года дети-сироты, которые пока не обеспечены жильем, смогут воспользоваться новой мерой государственной поддержки: зЗа счет региональной казны им компенсируют расходы на найм квартиры. Размер компенсации в Ельце и Липецке составит до 8 тысяч рублей, в остальных муниципальных образованиях области – до 5 тысяч рублей.Артамонов также сообщил, что в регионе продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья. В ближайшие два года новые квартиры получат 4124 человека, на эти цели предусмотрены 2,8 миллиарда рублей. На улучшение жилищных условий граждан в рамках жилищных программ "Свой Дом", "Молодая семья", "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" на ближайшие три года предусмотрены более 1,7 миллиарда рублей. Обзавестись собственным жильем смогут более 2500 семей."Главный финансовый документ имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
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елец, липецк, жилье, сироты, игорь артамонов
10:33 10.12.2021
 

Более 800 липецких детей-сирот обеспечат жильем в ближайшие три года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 10 дек - РИА Новости. В ближайшие три года три года 818 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье в соответствии с утверждённым проектом закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, более 1,6 миллиарда рублей предусмотрены на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того. с 1 января 2022 года дети-сироты, которые пока не обеспечены жильем, смогут воспользоваться новой мерой государственной поддержки: зЗа счет региональной казны им компенсируют расходы на найм квартиры. Размер компенсации в Ельце и Липецке составит до 8 тысяч рублей, в остальных муниципальных образованиях области – до 5 тысяч рублей.
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Артамонов также сообщил, что в регионе продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья. В ближайшие два года новые квартиры получат 4124 человека, на эти цели предусмотрены 2,8 миллиарда рублей. На улучшение жилищных условий граждан в рамках жилищных программ "Свой Дом", "Молодая семья", "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" на ближайшие три года предусмотрены более 1,7 миллиарда рублей. Обзавестись собственным жильем смогут более 2500 семей.
"Главный финансовый документ имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецЛипецкЖильеСиротыИгорь Артамонов
 
 
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