Зеленский обвинил Европу в создании "культа России"
Президент Украины Зеленский: Европа создала "культ России", признавая, что боится ее
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа сама создает культ России, признавая, что боится ее.
"Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.
Также, по его словам, в Европе достаточно стран, которые страдают от санкционной политики в отношении РФ.
"Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал, во-вторых, все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своём рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто", - сказал Зеленский..