https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763228678.html

Зеленский обвинил Европу в создании "культа России"

Зеленский обвинил Европу в создании "культа России" - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский обвинил Европу в создании "культа России"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа сама создает культ России, признавая, что боится ее. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T22:50

2021-12-10T22:50

2021-12-10T22:50

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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа сама создает культ России, признавая, что боится ее."Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.Также, по его словам, в Европе достаточно стран, которые страдают от санкционной политики в отношении РФ."Пока мощные санкции никто ни с кого не снимал, во-вторых, все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику и не все государства думают про Украину или людей. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своём рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит. Поэтому всем непросто", - сказал Зеленский..

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763222116.html

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в мире, европа, москва, владимир зеленский, россия