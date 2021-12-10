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Зеленский заявил о сохранении вероятности госпереворота
Зеленский заявил о сохранении вероятности госпереворота - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский заявил о сохранении вероятности госпереворота
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов говорить о возможном в стране госперевороте, однако его вероятность остается. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:03
2021-12-10T22:03
в мире
украина
ринат ахметов
владимир зеленский
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов говорить о возможном в стране госперевороте, однако его вероятность остается.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело."Я не готов об этом говорить… Я думаю, что у людей глобально планы не поменялись. Я думаю, что некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров, отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы, я думаю, что чуточку изменили свои планы. А то, о чем говорил Давид (Арахамия, глава фракции "Слуга народа" - ред.), я думаю, у него есть очень четкая информация, которую он слышал лично или, скажем так, слушал лично, которая свидетельствует о том, что люди обсуждают то, как они меняют свои планы. Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их, но мы следим за ситуацией очень тщательно", - сказал он в интервью телеканалу "1+1".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовящемся перевороте в начале декабря, заявлял, что Россия никогда таким не занимается. В Киеве 1 декабря прошло два митинга - предпринимателей и недовольных политикой Зеленского. Никакого переворота на Украине не произошло, обстановка в стране спокойная.
https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762097449.html
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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский
22:03 10.12.2021
 
Зеленский заявил о сохранении вероятности госпереворота

Президент Украины Зеленский: не готов говорить о госперевороте, но его вероятность есть

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов говорить о возможном в стране госперевороте, однако его вероятность остается.
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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Медведчук объяснил, почему Зеленский заявил о госперевороте
"Я не готов об этом говорить… Я думаю, что у людей глобально планы не поменялись. Я думаю, что некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших стратегических партнеров, отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы, я думаю, что чуточку изменили свои планы. А то, о чем говорил Давид (Арахамия, глава фракции "Слуга народа" - ред.), я думаю, у него есть очень четкая информация, которую он слышал лично или, скажем так, слушал лично, которая свидетельствует о том, что люди обсуждают то, как они меняют свои планы. Я очень рад, что наше общество не поддерживает такие дестабилизационные шаги некоторых группировок. И очень счастлив, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их, но мы следим за ситуацией очень тщательно", - сказал он в интервью телеканалу "1+1".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовящемся перевороте в начале декабря, заявлял, что Россия никогда таким не занимается. В Киеве 1 декабря прошло два митинга - предпринимателей и недовольных политикой Зеленского. Никакого переворота на Украине не произошло, обстановка в стране спокойная.
 
В миреУкраинаРинат АхметовВладимир Зеленский
 
 
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