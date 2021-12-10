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Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО
Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:43
2021-12-10T22:34
в мире
украина
нато
владимир зеленский
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит."Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.Также президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перспективах членства страны в НАТО, заявил, что важно то, что решит украинский народ."Президент (США Джо) Байден сказал публично, что НАТО и членство в альянсе - это выбор не США и РФ и любой страны альянса. Это выбор общества Украины, выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а те страны, о которых я раньше сказал… Я думаю, что важно, что думает народ Украины", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером в ответ на вопрос о том, что РФ обеспокоена тем, что Украина может стать членом НАТО.
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в мире, украина, нато, владимир зеленский
21:43 10.12.2021 (обновлено: 22:34 10.12.2021)
 
Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит.
"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.
Также президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перспективах членства страны в НАТО, заявил, что важно то, что решит украинский народ.
"Президент (США Джо) Байден сказал публично, что НАТО и членство в альянсе - это выбор не США и РФ и любой страны альянса. Это выбор общества Украины, выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а те страны, о которых я раньше сказал… Я думаю, что важно, что думает народ Украины", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером в ответ на вопрос о том, что РФ обеспокоена тем, что Украина может стать членом НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 14:29
Столтенберг рассказал, от кого зависит членство Украины в НАТО
 
В миреУкраинаНАТОВладимир Зеленский
 
 
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