https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763222116.html

Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО

Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский заявил о "шлагбауме" на пути Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:43

2021-12-10T21:43

2021-12-10T22:34

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владимир зеленский

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает свой путь в НАТО, но "там шлагбаум", обойти его не выходит."Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" в пятницу.Также президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перспективах членства страны в НАТО, заявил, что важно то, что решит украинский народ."Президент (США Джо) Байден сказал публично, что НАТО и членство в альянсе - это выбор не США и РФ и любой страны альянса. Это выбор общества Украины, выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а те страны, о которых я раньше сказал… Я думаю, что важно, что думает народ Украины", - сказал Зеленский в интервью на телеканале "1+1" в пятницу вечером в ответ на вопрос о том, что РФ обеспокоена тем, что Украина может стать членом НАТО.

https://ria.ru/20211210/stoltenberg-1763127180.html

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в мире, украина, нато, владимир зеленский