https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763185724.html

СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей"

СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей" - РИА Новости, 10.12.2021

СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей"

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского подвергся изменениям, написало интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:55

2021-12-10T17:55

2021-12-10T18:13

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского подвергся изменениям, написало интернет-издание "Страна.ua"."Появился автобус охраны с элементом для тарана людей", — говорится в сообщении.По данным портала, кортеж президента, который недавно встретился журналисту издания, состоял из четырех автомобиля. Во главе был Volkswagen с синими госномерами и маячком на крыше. За ним следовало авто Зеленского. СМИ отмечает, что глава государства пересел с самого нового представительского седана Mercedes на такую же машину, только с кузовом более ранней модификации. Замыкали колонну два микроавтобуса с охранниками. На бампере одного из автомобилей сопровождения была установлена металлическая конструкция, предназначенная для защиты корпуса авто при столкновении."Такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах", — сообщает издание.Журналисты уточнили, что свое название "кенгурятник" она получила после того, как ее переняли австралийские автомобилисты, которые часто сталкивались на дорогах с этими животными.

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760985863.html

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763158654.html

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в мире, украина, владимир зеленский