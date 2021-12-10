https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763185724.html
СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей"
СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей" - РИА Новости, 10.12.2021
СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей"
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского подвергся изменениям, написало интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:55
2021-12-10T17:55
2021-12-10T18:13
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Кортеж президента Украины Владимира Зеленского подвергся изменениям, написало интернет-издание "Страна.ua"."Появился автобус охраны с элементом для тарана людей", — говорится в сообщении.По данным портала, кортеж президента, который недавно встретился журналисту издания, состоял из четырех автомобиля. Во главе был Volkswagen с синими госномерами и маячком на крыше. За ним следовало авто Зеленского. СМИ отмечает, что глава государства пересел с самого нового представительского седана Mercedes на такую же машину, только с кузовом более ранней модификации. Замыкали колонну два микроавтобуса с охранниками. На бампере одного из автомобилей сопровождения была установлена металлическая конструкция, предназначенная для защиты корпуса авто при столкновении."Такая деталь изначально была придумана американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах", — сообщает издание.Журналисты уточнили, что свое название "кенгурятник" она получила после того, как ее переняли австралийские автомобилисты, которые часто сталкивались на дорогах с этими животными.
https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760985863.html
https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763158654.html
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в мире, украина, владимир зеленский
17:55 10.12.2021 (обновлено: 18:13 10.12.2021)
СМИ: в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей"
"Страна.ua": в кортеже Зеленского появилось авто с элементом "для тарана людей"