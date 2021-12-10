https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763158654.html

В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства

В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства - РИА Новости, 10.12.2021

В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что на Украине строится репрессивное государство и призвала власти прекратить пренебрегать... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:09

2021-12-10T16:09

2021-12-10T16:09

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что на Украине строится репрессивное государство и призвала власти прекратить пренебрегать правами человека."Зе-власть (власть президента Зеленского - ред.) насаждает в Украине деспотичное, репрессивное государство, которое презирает права человека, не считается с нормами морали, Конституцией и международными соглашениями. Жертвами произвола Зе-власти стали социальные, политические, культурные права украинских граждан. В Украине люди не могут больше рассчитывать на достойную пенсию, доступную медицину и качественное образование. Они не могут свободно выражать свое мнение. Им запрещено свободно говорить и учиться на языке их семей. Миллионы русскоязычных украинцев превращены в людей "второго сорта", - говорится в заявлении партии, опубликованном в пятницу на сайте политсилы.В партии осуждают действия власти, которые нарушают права человека. "Политика дискриминации должна быть немедленно прекращена. Однако добиться этого можно только объединившись. Только вместе можно остановить скатывание Украины к диктатуре и бесправию. Безусловное уважение и гарантии прав человека – это та основа, на которой можно вновь объединить страну и добиться мира, обеспечить достойную жизнь людям и демократическое развитие украинского государства. Это та цель, к которой стремится наша политическая сила. Мы выполним эту задачу, когда придем к власти", - считают в политсиле.

https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html

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в мире, украина, владимир зеленский