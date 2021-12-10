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В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства
В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства - РИА Новости, 10.12.2021
В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что на Украине строится репрессивное государство и призвала власти прекратить пренебрегать... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:09
2021-12-10T16:09
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что на Украине строится репрессивное государство и призвала власти прекратить пренебрегать правами человека."Зе-власть (власть президента Зеленского - ред.) насаждает в Украине деспотичное, репрессивное государство, которое презирает права человека, не считается с нормами морали, Конституцией и международными соглашениями. Жертвами произвола Зе-власти стали социальные, политические, культурные права украинских граждан. В Украине люди не могут больше рассчитывать на достойную пенсию, доступную медицину и качественное образование. Они не могут свободно выражать свое мнение. Им запрещено свободно говорить и учиться на языке их семей. Миллионы русскоязычных украинцев превращены в людей "второго сорта", - говорится в заявлении партии, опубликованном в пятницу на сайте политсилы.В партии осуждают действия власти, которые нарушают права человека. "Политика дискриминации должна быть немедленно прекращена. Однако добиться этого можно только объединившись. Только вместе можно остановить скатывание Украины к диктатуре и бесправию. Безусловное уважение и гарантии прав человека – это та основа, на которой можно вновь объединить страну и добиться мира, обеспечить достойную жизнь людям и демократическое развитие украинского государства. Это та цель, к которой стремится наша политическая сила. Мы выполним эту задачу, когда придем к власти", - считают в политсиле.
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в мире, украина, владимир зеленский
16:09 10.12.2021
 
В Раде обвинили Зеленского в строительстве репрессивного государства

"Оппозиционная платформа" обвинила Зеленского в строительстве репрессивного государства

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что на Украине строится репрессивное государство и призвала власти прекратить пренебрегать правами человека.
"Зе-власть (власть президента Зеленского - ред.) насаждает в Украине деспотичное, репрессивное государство, которое презирает права человека, не считается с нормами морали, Конституцией и международными соглашениями. Жертвами произвола Зе-власти стали социальные, политические, культурные права украинских граждан. В Украине люди не могут больше рассчитывать на достойную пенсию, доступную медицину и качественное образование. Они не могут свободно выражать свое мнение. Им запрещено свободно говорить и учиться на языке их семей. Миллионы русскоязычных украинцев превращены в людей "второго сорта", - говорится в заявлении партии, опубликованном в пятницу на сайте политсилы.
В партии осуждают действия власти, которые нарушают права человека. "Политика дискриминации должна быть немедленно прекращена. Однако добиться этого можно только объединившись. Только вместе можно остановить скатывание Украины к диктатуре и бесправию. Безусловное уважение и гарантии прав человека – это та основа, на которой можно вновь объединить страну и добиться мира, обеспечить достойную жизнь людям и демократическое развитие украинского государства. Это та цель, к которой стремится наша политическая сила. Мы выполним эту задачу, когда придем к власти", - считают в политсиле.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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