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Отношения России и Запада подошли к критической черте, заявили в МИД
Отношения России и Запада подошли к критической черте, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Отношения России и Запада подошли к критической черте, заявили в МИД
Диалог России и западных стран по гарантиям безопасности остро необходим, отношения подошли к критической черте, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:16
2021-12-10T19:40
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Диалог России и западных стран по гарантиям безопасности остро необходим, отношения подошли к критической черте, говорится в заявлении МИД.В ведомстве отметили, что во время разговора с российским лидером президент США Джо Байден выразил готовность налаживать диалог по вопросам безопасности.Министерство также потребовало от НАТО ответить на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Россия, в частности, настаивает на отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО и согласовании предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности.В МИД также подчеркнули, что Москва ждет реакции блока на предложение возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами."Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", — добавляется в заявлении.В МИД указали на то, что страны НАТО подталкивают Киев к агрессии вместо того, чтобы "одернуть своих украинских протеже".Там подчеркнули, что втягивание Киева в альянс чревато появлением на территории страны ракетных комплексов, что создает угрозы безопасности России и провоцирует риски масштабного конфликта в Европе."В этой связи, как подчеркивает президент Путин, настаиваем на выработке — в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности — серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", — заключили в МИД.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.
https://ria.ru/20211210/polsha-1763164560.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сша, владимир путин, джо байден
18:16 10.12.2021 (обновлено: 19:40 10.12.2021)
 
Отношения России и Запада подошли к критической черте, заявили в МИД

МИД: диалог с Западом по гарантиям безопасности необходим, отношения у критической черты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Диалог России и западных стран по гарантиям безопасности остро необходим, отношения подошли к критической черте, говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отметили, что во время разговора с российским лидером президент США Джо Байден выразил готовность налаживать диалог по вопросам безопасности.
"Настаиваем на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.
Министерство также потребовало от НАТО ответить на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе. Россия, в частности, настаивает на отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО и согласовании предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности.
В МИД также подчеркнули, что Москва ждет реакции блока на предложение возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами.
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"Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", — добавляется в заявлении.
В МИД указали на то, что страны НАТО подталкивают Киев к агрессии вместо того, чтобы "одернуть своих украинских протеже".

"Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран — членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что втягивание Киева в альянс чревато появлением на территории страны ракетных комплексов, что создает угрозы безопасности России и провоцирует риски масштабного конфликта в Европе.
"В этой связи, как подчеркивает президент Путин, настаиваем на выработке — в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности — серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", — заключили в МИД.
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Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.
Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.
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