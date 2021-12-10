Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/zakonoproekt-1763189544.html
Источник: ГД рассмотрит законопроект о региональной власти в третьем чтении
Источник: ГД рассмотрит законопроект о региональной власти в третьем чтении - РИА Новости, 10.12.2021
Источник: ГД рассмотрит законопроект о региональной власти в третьем чтении
Резонансный законопроект о региональной власти в России рассмотрят в третьем - окончательном - чтении на заседании во вторник, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:12
2021-12-10T18:12
политика
законопроекты
госдума рф
павел крашенинников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bd42394a051913617602e118f56cd92b.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Резонансный законопроект о региональной власти в России рассмотрят в третьем - окончательном - чтении на заседании во вторник, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Законопроектом определяются принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Документом закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование.Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ.Так, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Так, поправками, поступившими в комитет ко II чтению, рекомендуется допустить возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной, а также четко прописать все полномочия субъектов России. Также ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.Ранее глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который является одним из авторов инициативы, заявил, что к законопроекту о региональной власти в России поступило более 200 поправок.
https://ria.ru/20211210/rusofobiya-1763086799.html
https://ria.ru/20211210/ekologiya-1763095532.html
https://ria.ru/20211210/medosmotr-1763121564.html
https://ria.ru/20211210/meropriyatiya-1763124699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_916b8d133232c5a1f551d4629a6935bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, законопроекты, госдума рф, павел крашенинников, россия
18:12 10.12.2021
 
Источник: ГД рассмотрит законопроект о региональной власти в третьем чтении

Источник: ГД рассмотрит законопроект о региональной власти в третьем чтении во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Резонансный законопроект о региональной власти в России рассмотрят в третьем - окончательном - чтении на заседании во вторник, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:41
В Госдуме объяснили, почему Прибалтике и Польше выгодна русофобия
Законопроектом определяются принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Документом закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.
Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
12:22
Матвиенко призвала ужесточить наказание за ущерб экологии
Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.
При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
14:04
В Госдуму внесли проект о возможности дистанционных медосмотров водителей
Так, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Так, поправками, поступившими в комитет ко II чтению, рекомендуется допустить возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной, а также четко прописать все полномочия субъектов России. Также ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.
Ранее глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который является одним из авторов инициативы, заявил, что к законопроекту о региональной власти в России поступило более 200 поправок.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
14:19
В Госдуме предложили способ борьбы с пьянством в новогодние праздники
 
ПолитикаЗаконопроектыГосдума РФПавел КрашенинниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи