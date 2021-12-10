https://ria.ru/20211210/yakutiya-1763069591.html
В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом - РИА Новости, 10.12.2021
В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
Организатор и две участницы финансовой пирамиды предстанут перед судом в Якутии за хищение свыше 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:17
2021-12-10T10:17
2021-12-10T10:17
происшествия
мошенничество
криминал
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Организатор и две участницы финансовой пирамиды предстанут перед судом в Якутии за хищение свыше 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.О возбуждении дела против якутянки и двух ее подруг по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, прокуратура сообщала в ноябре. Объявления о возможности быстрого заработка фигурантки распространяли в соцсети."Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих местных жительниц в мошенничествах, совершенных в отношении 465 граждан, у которых было похищено свыше 20 миллионов рублей... Расследование уголовного дела... завершено и направлено в суд", - говорится в сообщении.Отмечается, что женщины уже состояли в членах финансовой пирамиды, рухнувшей в феврале 2019 года, они даже были приглашены в Сочи на празднование юбилея "фирмы", где были отмечены ценными подарками. Затем одна из обвиняемых решила создать свою пирамиду, предложив схему обмана людей под видом приема вкладов: "вложи 20 тысяч рублей и через две недели получи 40 тысяч".Добавляется, что деньги направлялись на счета обвиняемых, которыми они распоряжались по собственному усмотрению, в том числе закрыли кредиты.
https://ria.ru/20211209/sud-1762922704.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мошенничество, криминал, республика саха (якутия)
В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
В Якутии организатора финансовой пирамиды будут судить за хищение 20 миллионов рублей
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Организатор и две участницы финансовой пирамиды предстанут перед судом в Якутии
за хищение свыше 20 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России
.
О возбуждении дела против якутянки и двух ее подруг по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, прокуратура сообщала в ноябре. Объявления о возможности быстрого заработка фигурантки распространяли в соцсети.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению троих местных жительниц в мошенничествах, совершенных в отношении 465 граждан, у которых было похищено свыше 20 миллионов рублей... Расследование уголовного дела... завершено и направлено в суд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщины уже состояли в членах финансовой пирамиды, рухнувшей в феврале 2019 года, они даже были приглашены в Сочи
на празднование юбилея "фирмы", где были отмечены ценными подарками. Затем одна из обвиняемых решила создать свою пирамиду, предложив схему обмана людей под видом приема вкладов: "вложи 20 тысяч рублей и через две недели получи 40 тысяч".
Добавляется, что деньги направлялись на счета обвиняемых, которыми они распоряжались по собственному усмотрению, в том числе закрыли кредиты.