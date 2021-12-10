Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/vzryvy-1763229915.html
Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник
Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 10.12.2021
Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник
Серия мощных взрывов произошла в лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в палестинском движении "Фатх". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T23:10
2021-12-10T23:24
в мире
ливан
фатх
хамас
взрывы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153228/09/1532280934_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_66bd688d0cb4dd33c2045848558817bd.jpg
БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Серия мощных взрывов произошла в лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в палестинском движении "Фатх"."В Маззе абу-Кааб да происходят некоторые взрывы. В районе, где наши братья из "ХАМАС". Мы надеемся, что обойдется без жертв и пострадавших. Пока нет точной информации. Пока не будет точных данных, мы не будем делать заявление", - сказал собеседник агентства.По словам источника, к месту взрывав направлены машины скорой помощи и пожарные. Идет эвакуация жителей ближайших районов, чтобы избежать жертв среди граждан.Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что в палестинском лагере "Бурдж Шамали" в районе города Тир взорвался склад с оружием.
https://ria.ru/20211122/livan-1760162987.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153228/09/1532280934_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_6bacb0af427ae8f745e60d21b4809a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, фатх, хамас, взрывы
23:10 10.12.2021 (обновлено: 23:24 10.12.2021)
 
Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник

Мощные взрывы прогремели в лагере палестинских беженцев на юге Ливана, сообщил источник

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПалатка сирийских беженцев в пригороде Захле в долине Бекаа
Палатка сирийских беженцев в пригороде Захле в долине Бекаа - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Серия мощных взрывов произошла в лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в палестинском движении "Фатх".
"В Маззе абу-Кааб да происходят некоторые взрывы. В районе, где наши братья из "ХАМАС". Мы надеемся, что обойдется без жертв и пострадавших. Пока нет точной информации. Пока не будет точных данных, мы не будем делать заявление", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, к месту взрывав направлены машины скорой помощи и пожарные. Идет эвакуация жителей ближайших районов, чтобы избежать жертв среди граждан.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что в палестинском лагере "Бурдж Шамали" в районе города Тир взорвался склад с оружием.
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:42
Лавров обсудил с главой МИД Ливана восстановление порта в Бейруте
 
В миреЛиванФАТХХамасвзрывы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи