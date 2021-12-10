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Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник

Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник - РИА Новости, 10.12.2021

Мощные взрывы прогремели в лагере палестинцев в Ливане, сообщил источник

Серия мощных взрывов произошла в лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в палестинском движении "Фатх". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:10

2021-12-10T23:10

2021-12-10T23:24

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ливан

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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Серия мощных взрывов произошла в лагере палестинских беженцев в районе города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в палестинском движении "Фатх"."В Маззе абу-Кааб да происходят некоторые взрывы. В районе, где наши братья из "ХАМАС". Мы надеемся, что обойдется без жертв и пострадавших. Пока нет точной информации. Пока не будет точных данных, мы не будем делать заявление", - сказал собеседник агентства.По словам источника, к месту взрывав направлены машины скорой помощи и пожарные. Идет эвакуация жителей ближайших районов, чтобы избежать жертв среди граждан.Ранее ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что в палестинском лагере "Бурдж Шамали" в районе города Тир взорвался склад с оружием.

https://ria.ru/20211122/livan-1760162987.html

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в мире, ливан, фатх, хамас, взрывы