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В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России
В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России - РИА Новости, 11.12.2021
В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России
Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-10T22:48
2021-12-11T00:21
в мире
нато
россия
украина
сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома.“Новой информации по формату у нас нет”, - сказала Псаки на брифинге.Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, что в них нет ничего нового.“Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы - свои, европейцы - свои”, - заявила Псаки.
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в мире, нато, россия, украина, сша, дженнифер псаки
22:48 10.12.2021 (обновлено: 00:21 11.12.2021)
 
В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России

Представитель Белого дома Псаки: формат взаимодействия НАТО и России пока не определен

© AFP 2021 / Chip SomodevillaПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции, 6 декабря 2021
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции, 6 декабря 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Chip Somodevilla
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома.
“Новой информации по формату у нас нет”, - сказала Псаки на брифинге.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 00:42
Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, что в них нет ничего нового.
“Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы - свои, европейцы - свои”, - заявила Псаки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Захарова шуткой отреагировала на слова Зеленского о "шлагбауме" в НАТО
 
В миреНАТОРоссияУкраинаСШАДженнифер Псаки
 
 
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