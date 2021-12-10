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В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России
В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России - РИА Новости, 11.12.2021
В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России
Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-10T22:48
2021-12-10T22:48
2021-12-11T00:21
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сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома.“Новой информации по формату у нас нет”, - сказала Псаки на брифинге.Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, что в них нет ничего нового.“Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы - свои, европейцы - свои”, - заявила Псаки.
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в мире, нато, россия, украина, сша, дженнифер псаки
22:48 10.12.2021 (обновлено: 00:21 11.12.2021)
В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России
Представитель Белого дома Псаки: формат взаимодействия НАТО и России пока не определен