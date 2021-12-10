https://ria.ru/20211210/vzaimodeystvie-1763228585.html

В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России

В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России - РИА Новости, 11.12.2021

В Белом доме ответили на вопрос о формате диалога НАТО и России

Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-10T22:48

2021-12-10T22:48

2021-12-11T00:21

в мире

нато

россия

украина

сша

дженнифер псаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762642486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad86f1414e541099122dc53b623def11.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Формат диалога НАТО-Россия пока не определен, заявила пресс-секретарь Белого дома.“Новой информации по формату у нас нет”, - сказала Псаки на брифинге.Относительно российских требований о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и чтобы наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах, Псаки заявила, что в них нет ничего нового.“Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины. Россия может поднимать свои обеспокоенности, мы - свои, европейцы - свои”, - заявила Псаки.

https://ria.ru/20211210/kontakty-1763048299.html

https://ria.ru/20211210/zakharova-1763224554.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, россия, украина, сша, дженнифер псаки