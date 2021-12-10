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Красноярца, избившего врача на вызове, отправили на принудительное лечение
Красноярца, избившего врача на вызове, отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 10.12.2021
Красноярца, избившего врача на вызове, отправили на принудительное лечение
Суд отправил на принудительное лечение жителя Красноярска, лишившего свободы и избившего врача во время вызова на дом, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:34
2021-12-10T10:34
2021-12-10T10:34
происшествия
красноярск
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение жителя Красноярска, лишившего свободы и избившего врача во время вызова на дом, сообщает прокуратура региона.По данным прокуратуры, дело рассматривал Кировский районный суд. По его данным, 9 августа этого года мужчина, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, закрыл прибывшую на вызов врача-терапевта в жилом помещении."Лишив ее свободы, металлическим ключом от замочной скважины нанес ей удары в область головы, рук, ног, а также один удар в область живота своей ногой. Кроме того, мужчина повредил мобильный телефон женщины. С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.Постановление суда не вступило в законную силу.
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происшествия, красноярск, здоровье - общество
Красноярца, избившего врача на вызове, отправили на принудительное лечение
Суд отправил на принудительное лечение красноярца, избившего врача во время вызова
КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости.
Суд отправил на принудительное лечение жителя Красноярска
, лишившего свободы и избившего врача во время вызова на дом, сообщает прокуратура региона.
По данным прокуратуры, дело рассматривал Кировский районный суд. По его данным, 9 августа этого года мужчина, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, закрыл прибывшую на вызов врача-терапевта в жилом помещении.
"Лишив ее свободы, металлическим ключом от замочной скважины нанес ей удары в область головы, рук, ног, а также один удар в область живота своей ногой. Кроме того, мужчина повредил мобильный телефон женщины. С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Постановление суда не вступило в законную силу.