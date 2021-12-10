https://ria.ru/20211210/voz-1763178229.html

В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств

В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств - РИА Новости, 10.12.2021

В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств

Директор Департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и дал... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:30

2021-12-10T17:30

2021-12-10T17:30

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

воз

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор Департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и дал положительную оценку российской системе контроля качества лекарственных средств, сообщила пресс-служба Минздрава России."В рамках визита состоялась встреча с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, в ходе которой Рожерио Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ и дал положительную оценку системе Российской Федерации в области регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств, высказал предложения по дальнейшей гармонизации российской регуляторной системы с передовым международными стандартами",- говорится в сообщении.Кроме того, достигнуты договоренности о начале аккредитации российской регуляторной системы на соответствие требованиям ВОЗ по всему спектру медицинской продукции в первом квартале 2022 года, уточнили в пресс-службе.В рамках визита обсуждался вопрос получения регуляторными органами России - Минздравом, Минпромторгом и Росздравнадзором аккредитации на включение в перечень регуляторных органов ВОЗ, а также создания в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам, отметили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/zolgensma-1763020207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), воз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия