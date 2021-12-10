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В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств
В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств - РИА Новости, 10.12.2021
В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств
Директор Департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и дал... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:30
2021-12-10T17:30
2021-12-10T17:30
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
воз
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор Департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и дал положительную оценку российской системе контроля качества лекарственных средств, сообщила пресс-служба Минздрава России."В рамках визита состоялась встреча с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, в ходе которой Рожерио Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ и дал положительную оценку системе Российской Федерации в области регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств, высказал предложения по дальнейшей гармонизации российской регуляторной системы с передовым международными стандартами",- говорится в сообщении.Кроме того, достигнуты договоренности о начале аккредитации российской регуляторной системы на соответствие требованиям ВОЗ по всему спектру медицинской продукции в первом квартале 2022 года, уточнили в пресс-службе.В рамках визита обсуждался вопрос получения регуляторными органами России - Минздравом, Минпромторгом и Росздравнадзором аккредитации на включение в перечень регуляторных органов ВОЗ, а также создания в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам, отметили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/zolgensma-1763020207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), воз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия
В ВОЗ положительно оценили российскую систему контроля качества лекарств
Эксперт ВОЗ Гаспар дал положительную оценку российской системе контроля качества лекарств