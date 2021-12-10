https://ria.ru/20211210/vodosnabzhenie-1763204951.html

Кубань выполнила планы нацпроекта по водоснабжению на 2021 год

Кубань выполнила планы нацпроекта по водоснабжению на 2021 год - РИА Новости, 10.12.2021

Кубань выполнила планы нацпроекта по водоснабжению на 2021 год

Краснодарский край завершил нацпроект на 2021 год в части водоснабжения, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:27

2021-12-10T19:27

2021-12-10T19:27

краснодарский край

общество

белореченск

краснодарский край

новокубанск

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершил нацпроект на 2021 год в части водоснабжения, сообщает администрация региона."Краснодарский край выполнил планы нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2021 год в части водоснабжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что по федеральному проекту "Чистая вода" в регионе построили два крупных объекта: очистные в Новокубанске и Белореченске. "Это позволило улучшить качество водоснабжения более чем у 85 тысяч жителей. Планируем запустить водоочистные объекты в Горячем Ключе – их должны достроить в начале 2022 года", – приводит ведомство слова губернатора Вениамина Кондратьева.Глава региона уточнил, что в настоящее время на очистных в Горячем Ключе ведется строительство внутриплощадочных сетей инженерного обеспечения, также возводятся стены и кровля основного здания станции очистки воды."Наряду с центральным объектом водоснабжения, продолжаются работы на втором городском водозаборе в Жидковой щели. Подрядчик выполняет реконструкцию здания для насосной станции. Новые объекты обеспечат чистой водой четыре школы, восемь детских садов, две детско-юношеских спортшколы, поликлинику, больницу, дом культуры и ледовый дворец", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211210/finansirovanie-1763062653.html

https://ria.ru/20211210/kuban-1763203378.html

белореченск

краснодарский край

новокубанск

россия

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общество, белореченск, краснодарский край, новокубанск, вениамин кондратьев, россия