https://ria.ru/20211210/vladimirov-1763082667.html

Владимир Владимиров: на Ставрополье сама природа говорит: "Отдыхайте"

Владимир Владимиров: на Ставрополье сама природа говорит: "Отдыхайте" - РИА Новости, 10.12.2021

Владимир Владимиров: на Ставрополье сама природа говорит: "Отдыхайте"

Ставропольский край может конкурировать с лучшими здравницами Европы, и даже туристы из Баден-Бадена и Карловых Вар приезжают на ставропольские термальные... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:00

2021-12-10T13:00

2021-12-10T13:05

ставропольский край

интервью

владимир владимиров

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Ставропольский край может конкурировать с лучшими здравницами Европы, и даже туристы из Баден-Бадена и Карловых Вар приезжают на ставропольские термальные источники, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. В интервью РИА Новости он рассказал, как в крае можно похудеть и поправить здоровье только за счет прогулок и питания, а также о планах маркировать региональные продукты и о том, почему в Москве нельзя купить ставропольские яблоки. Беседовала Дарья Ураева.– Владимир Владимирович, Ставропольский край на этой неделе ввел QR-коды для входа в рестораны, объекты культуры и спорта. Почему вы приняли такое решение только в декабре?– Мы их ввели еще в прошлом году, а сейчас просто переформатировали – это не новинка для Ставропольского края. Мы сформировали большую базу данных переболевших и контактных с ними, которым необходимо было проходить ПЦР-тестирование, чтобы исключить возможность заражения. Эта система сохраняется и сейчас. За последнее время около 14 тысяч человек не были допущены в общественные места на основании того, что могли быть в контакте с больными коронавирусом. На прошлой неделе мы просто расширили эту систему, теперь все привитые и получившие соответствующий QR-код на сайте Госуслуг могут посещать общественные, культурные и спортивные мероприятия, заведения питания. Почему мы приняли такое решение только сейчас? Мы находимся в преддверии новогодних праздников, запланировано много елок, представлений, и теперь с наличием QR-кодов родители смогут посетить эти праздничные мероприятия со своими детьми.– Другие курортные регионы России после введения QR-кодов столкнулись с массовой отменой бронирований. Насколько велики такие риски в ставропольских санаториях, и есть ли уже понимание, будет ли аншлаг на Новый год?– На этот счет мы совсем не переживаем, потому что мы дали им срок до 22 декабря на оповещение всех граждан, которые планируют приехать к нам в край, о необходимости иметь на руках QR-код, отрицательный результат ПЦР-теста или медотвод от прививки. Мы видим, что на сегодняшний день такое решение никак не повлияло на бронирование. Мы видим, что глубина бронирования в наших санаториях – на два месяца вперед, все места размещения заняты на 100%, все раскуплено.– Где бы вы рекомендовали провести праздничные дни в Ставропольском крае?– Советую обязательно сходить на центральные елки, мы очень долго работали над новогодним антуражем. Кроме того, учитывая, что наши курортные города расположены очень близко друг к другу, можно посетить их все. Если посещаете Пятигорск, обязательно сходите в местные скверы. Еще одно популярное место у нас – место дуэли Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук, заодно можно подняться и на нее. Это места, где сама природа говорит вам: "Отдыхайте". А с другой стороны, они наполнены историей, стариной. Конечно же, нужно посетить Железноводск – там потрясающая каскадная лестница длиной почти в километр и запах лиственного леса, который лечит. Я сам люблю бывать в этом месте. Ессентуки посетите – там советую обязательно попить воды, зайти в бюветы. И в Национальный парк в Кисловодске не забудьте заехать. Но, на самом деле, сейчас в каждой нашей гостинице есть хорошие туры, составленные грамотными гидами.– Ставропольский край известен в первую очередь санаторно-курортным направлением. Почему за оздоровлением стоит ехать к вам, а не в Швейцарию, например?– Наш уровень сервиса соответствует европейскому, и мы сегодня видим туристов, которые приезжают из Баден-Бадена, Карловых Вар к нам, в Ставропольский край. У нас в 10 раз больше термальных источников воды, чем в тех же Карловых Варах. А наши грязи – они дают невероятный эффект. Мы пока, к сожалению, не можем похвастаться внутренним состоянием городов, потому что только развиваем это направление. Но до 2030 года мы и этот вопрос решим.– Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не раз называла Ставропольский край в числе регионов с наименьшими показателями коллективного иммунитета к ковиду. На ваш взгляд, в чем причины низких темпов вакцинации?– На низкие темпы все-таки повлияла и антипрививочная кампания у нас в России. Но на сегодняшний день мы уже прививаем до 12 тысяч человек в сутки, тут мы очень хорошо подтянулись. Коллективный иммунитет в крае сейчас – 36%. Но мы точно понимаем, что до конца декабря достигнем 40%, а дальше будем идти к 60%.– Ранее стало известно, что Ставрополье ведет переговоры с Китаем о поставках медицинского кислорода. До этого соответствующая договоренность о поставках была достигнута и с Азербайджаном. Почему вообще возникла такая необходимость?– С Китаем, наверное, не получится, потому что в сегодняшних условиях пандемии организовать поставки будет сложно. Почему возникла такая необходимость? На Юге России есть только одна компания, которая производит кислород. Поэтому, естественно, появился дефицит. Сейчас у нас организованы поставки из Нижнего Тагила и Азербайджана. И мы сами уже строим завод по производству кислорода на территории края. На сегодняшний день и до конца января этого будет достаточно. Свой завод мы построим не раньше апреля. Говоря о договоренностях с Китаем, которые не сложились, мы рассматривали этот вариант просто как дополнительную опцию. Хотели перестраховаться. Знаете, в какой-то момент у нас дефицит в кислороде доходил до 14 тонн в сутки, но мы ни разу не отключали кислородные станции, никто не остался без помощи. Мы успевали оперативно привозить кислород.– Ставропольские санатории имеют многолетний опыт лечения и реабилитации после бронхолегочных заболеваний. Сегодня в крае действуют программы реабилитации после перенесенного коронавируса. Насколько это направление востребовано?– Направление полностью востребовано, люди, переболевшие коронавирусом, приезжают к нам с направлениями. По итогам этого года у нас прошли реабилитацию порядка 80 тысяч человек. Все санатории края, за исключением четырех, обладают соответствующей программой. Мы и дальше будем продолжать развивать это направление. Оно развивается только за счет бизнеса, без участия бюджетных средств. Руководители санаториев, видя спрос на такую реабилитацию, приобретают самостоятельно эти методики.– В последние годы набирают популярность различные программы детокса, похудения и голодания. Я знаю, что у вас в регионе тоже есть такие предложения. Почему за детоксом и похудением стоит ехать именно в Ставропольский край?– Да, у нас это есть во всех санаториях. Почему именно к нам ехать? У нас очень большие территории, есть, где гулять и сбрасывать лишнее. Вышел в парк, а там 43 километра дорожек, где можно побегать. А вокруг тебя в этот момент прекрасные виды – горы, деревья. Приятно даже просто пройтись. Вам выдадут мешочек тыквенных семечек, и будете целый день с ними гулять и худеть. А знаете, что самое главное? Все продукты питания, которые предлагаются на территории санаториев, выращены у нас, на территории края и являются низкокалорийными. То есть природа сама их создала, поэтому и усваиваются они хорошо.– А сталкивались ли вы с подделками ставропольских продуктов? Можно ли, например, в Москве купить ставропольские яблоки? И как их определить? Может быть, им нужен какой-то фирменный знак для защиты от подделок?– Конечно, я сталкивался с подделками ставропольской продукции, например, в Москве. Я вам скажу, что в Москве нет ставропольских яблок.Что касается маркировки нашей продукции, мы действительно задумывались об этом. Мы даже лабораторию у себя создавали, чтобы определять свойства нашей продукции. Пытались выйти на европейские стандарты. Это, конечно, очень дорого все стоит, но мы будем дальше заниматься этой работой. Я очень хочу, чтобы вся продукция ставропольского края имела штамп "Bio", потому что "химии" в ней не бывает.– Несмотря на засуху этим летом, власти региона сообщали о рекордном урожае. При этом поставляются ставропольские яблоки, как вы и сами уже сказали, далеко не во все регионы. Край готов еще наращивать объемы производства, чтобы покрыть внутренний спрос?– Да, нужно наращивать объемы производства. Россия потребляет два миллиона тонн яблок в год, их них своих – меньше миллиона. Каждый год мы наращиваем производство, намерены делать это и дальше, потому что ставропольские яблоки – это только 5% от всего объема яблок в стране.– Ученые прогнозируют, что из-за изменения климата южные регионы, в том числе Ставропольский край, станут еще засушливее. Как вы считаете, есть ли риски, что в будущем могут пропасть какие-либо традиционные для Ставрополья овощи, фрукты или зерновые?– Пока что увеличение температуры для нас на пользу: миндаль, персики посадили в промышленных масштабах, очень хорошо косточковые стали у нас развиваться. Что касается рисков от засухи, самое важное на сегодня – организовать процесс орошения на территории края. И мы это уже делаем. В год у нас орошаются до 17-20 тысяч гектаров земель. Будем увеличивать эти показатели, а значит, просто застрахуем сельское хозяйство от возможности потери урожая в период засухи.– Экс-глава Железноводска Евгений Моисеев был назначен и.о. руководителя Кисловодска – самого популярного курортного города на Ставрополье. Какие задачи вы ставите перед новым руководителем, и каким должен стать Кисловодск при новом руководителе?– Совершенно точно нужно продолжить работу Александра Вячеславовича Курбатова. Есть программа развития Кисловодска. Она должна выполняться на 100%. Как должен выглядеть город? Он уже сегодня выглядит неплохо. Но нужно построить еще две въездные дороги, сейчас только одна. Город задыхается в отсутствие стоков канализации и воды – нужно сформировать систему инженерного развития. И в городе необходимо развивать две новые инвестиционные площадки. Это те задачи, которые сегодня стоят перед Евгением Ивановичем. И он точно их решит. Он знает специфику управления курортным городом, готов подхватить все внутренние городские процессы и развивать Кисловодск.– Видели ли вы заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова о недвижимости бывшего главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова? Не опасаетесь ли, что эта история плохо повлияет на репутацию региона?– У меня есть глубочайшее убеждение, что такие ситуации недопустимы. Мы находимся на стадии развития, и борьба со взяточничеством и коррупцией будет всегда. А в части принципиальных заявлений, я никогда не комментирую уголовные дела – это прерогатива следствия, прокуратуры, суда. Они дадут всему свои правовые оценки.

https://ria.ru/20211209/reabilitatsiya-1762942761.html

https://ria.ru/20211209/turisty-1762936107.html

https://ria.ru/20210726/sbor-1742954708.html

https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, владимир владимиров