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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько планируют потратить на подарки
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько планируют потратить на подарки - РИА Новости, 10.12.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько планируют потратить на подарки
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:46
2021-12-10T12:46
2021-12-10T12:46
общество
вконтакте
новый год
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, какую сумму они планируют потратить на новогодние подарки.Варианты ответа были: до тысячи рублей; от тысячи до пяти; от пяти до десяти тысяч рублей; от десяти до двадцати тысяч; более двадцати тысяч рублей. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет покупать подарки.В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют покупать новогодние подарки. Так проголосовали более 35% опрошенных. На втором месте оказались те, кто хочет потратить от одной до пяти тысяч рублей — около 20% проголосовавших. Меньше всего подписчиков думают потратить от десяти до двадцати тысяч рублей и более двадцати тысяч — за каждый из этих вариантов проголосовали около 8% опрошенных.
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общество, вконтакте, новый год
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, какую сумму они планируют потратить на новогодние подарки.
Варианты ответа были: до тысячи рублей; от тысячи до пяти; от пяти до десяти тысяч рублей; от десяти до двадцати тысяч; более двадцати тысяч рублей. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет покупать подарки.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют покупать новогодние подарки. Так проголосовали более 35% опрошенных. На втором месте оказались те, кто хочет потратить от одной до пяти тысяч рублей — около 20% проголосовавших. Меньше всего подписчиков думают потратить от десяти до двадцати тысяч рублей и более двадцати тысяч — за каждый из этих вариантов проголосовали около 8% опрошенных.