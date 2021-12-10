https://ria.ru/20211210/vkontakte-1763101698.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько планируют потратить на подарки

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько планируют потратить на подарки - РИА Новости, 10.12.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько планируют потратить на подарки

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:46

2021-12-10T12:46

2021-12-10T12:46

общество

вконтакте

новый год

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, какую сумму они планируют потратить на новогодние подарки.Варианты ответа были: до тысячи рублей; от тысячи до пяти; от пяти до десяти тысяч рублей; от десяти до двадцати тысяч; более двадцати тысяч рублей. Также можно было ответить, что пользователь вообще не будет покупать подарки.В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют покупать новогодние подарки. Так проголосовали более 35% опрошенных. На втором месте оказались те, кто хочет потратить от одной до пяти тысяч рублей — около 20% проголосовавших. Меньше всего подписчиков думают потратить от десяти до двадцати тысяч рублей и более двадцати тысяч — за каждый из этих вариантов проголосовали около 8% опрошенных.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вконтакте, новый год