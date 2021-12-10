https://ria.ru/20211210/vizy-1763151157.html

Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам

Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам - РИА Новости, 10.12.2021

Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам

Россия предлагает США заморозить их абсурдные требования по визовым вопросам и работе посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:55

2021-12-10T15:55

2021-12-10T15:58

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сергей рябков

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия предлагает США заморозить их абсурдные требования по визовым вопросам и работе посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужно заморозить хотя бы реализацию вот этих абсурдных требований (по визовым вопросам и работе посольств - ред.), которые выдвинуты с американской стороны, к этому мы готовы", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Россия готова до конца декабря провести встречу с США по визовым вопросам, если получит ответ на свои предложения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы к проведению такой встречи до конца декабря готовы. При том понимании, что мы получим все же от наших американских коллег реакцию на ранее переданные им, в том числе и в письменной форме, идеи, соображения и предложения, как выбираться из нынешних завалов на визовом направлении и по тематике работы дипломатических миссий", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211129/viza-1761249468.html

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в мире, сша, россия, сергей рябков