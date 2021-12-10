https://ria.ru/20211210/vizy-1763151157.html
Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам
Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам - РИА Новости, 10.12.2021
Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам
Россия предлагает США заморозить их абсурдные требования по визовым вопросам и работе посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:55
2021-12-10T15:55
2021-12-10T15:58
в мире
сша
россия
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_0:180:3092:1919_1920x0_80_0_0_cb0a23c5e10d12d726cdca8be67d6888.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия предлагает США заморозить их абсурдные требования по визовым вопросам и работе посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужно заморозить хотя бы реализацию вот этих абсурдных требований (по визовым вопросам и работе посольств - ред.), которые выдвинуты с американской стороны, к этому мы готовы", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Россия готова до конца декабря провести встречу с США по визовым вопросам, если получит ответ на свои предложения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы к проведению такой встречи до конца декабря готовы. При том понимании, что мы получим все же от наших американских коллег реакцию на ранее переданные им, в том числе и в письменной форме, идеи, соображения и предложения, как выбираться из нынешних завалов на визовом направлении и по тематике работы дипломатических миссий", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20211129/viza-1761249468.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_d18edaaddb17e83eb5b1c1ed417607cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей рябков
15:55 10.12.2021 (обновлено: 15:58 10.12.2021)
Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам
Замглавы МИД Рябков: Россия предложила США заморозить абсурдные требования по визам
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия предлагает США заморозить их абсурдные требования по визовым вопросам и работе посольств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нужно заморозить хотя бы реализацию вот этих абсурдных требований (по визовым вопросам и работе посольств - ред.), которые выдвинуты с американской стороны, к этому мы готовы", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Россия
готова до конца декабря провести встречу с США
по визовым вопросам, если получит ответ на свои предложения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Мы к проведению такой встречи до конца декабря готовы. При том понимании, что мы получим все же от наших американских коллег реакцию на ранее переданные им, в том числе и в письменной форме, идеи, соображения и предложения, как выбираться из нынешних завалов на визовом направлении и по тематике работы дипломатических миссий", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".