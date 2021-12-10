https://ria.ru/20211210/vizit-1763177870.html

Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом

Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом - РИА Новости, 10.12.2021

Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом

Представитель белорусской делегации, заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько пригласила крымчан, в том числе... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:28

2021-12-10T17:28

2021-12-10T17:28

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республика крым

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Представитель белорусской делегации, заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько пригласила крымчан, в том числе бизнес-сообщество, посетить Белоруссию с ответным визитом.Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого проходит заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия"."Мы будем рады принимать крымчан в нашей гостеприимной стране. Здесь есть обширное поле для работы политиков, предпринимателей, деятелей науки и культуры с обеих сторон, как со стороны Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сказал Шатько на заседании экспертного клуба.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

https://ria.ru/20211210/krym-1763061777.html

https://ria.ru/20211209/belorussiya-1763013746.html

республика крым

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в мире, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия