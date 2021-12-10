Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/vizit-1763177870.html
Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом
Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом - РИА Новости, 10.12.2021
Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом
Представитель белорусской делегации, заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько пригласила крымчан, в том числе... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:28
2021-12-10T17:28
в мире
республика крым
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_275:0:3071:1573_1920x0_80_0_0_74de8a43699eb54fc518be82436f98c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Представитель белорусской делегации, заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько пригласила крымчан, в том числе бизнес-сообщество, посетить Белоруссию с ответным визитом.Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого проходит заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия"."Мы будем рады принимать крымчан в нашей гостеприимной стране. Здесь есть обширное поле для работы политиков, предпринимателей, деятелей науки и культуры с обеих сторон, как со стороны Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сказал Шатько на заседании экспертного клуба.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
https://ria.ru/20211210/krym-1763061777.html
https://ria.ru/20211209/belorussiya-1763013746.html
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758427333_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c3bc6ce3c2d3222c43c15a468d1e306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
17:28 10.12.2021
 
Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом

Представитель белорусской делегации Шатько пригласил крымчан приехать с ответным визитом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Представитель белорусской делегации, заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько пригласила крымчан, в том числе бизнес-сообщество, посетить Белоруссию с ответным визитом.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого проходит заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 09:01
Белорусская делегация назвала признание Крыма частью России неизбежным
"Мы будем рады принимать крымчан в нашей гостеприимной стране. Здесь есть обширное поле для работы политиков, предпринимателей, деятелей науки и культуры с обеих сторон, как со стороны Российской Федерации, так и Республики Беларусь", - сказал Шатько на заседании экспертного клуба.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 19:09
В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией
 
В миреРеспублика КрымБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи