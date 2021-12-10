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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/video-1762957220.html
В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей"
В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей" - РИА Новости, 10.12.2021
В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей"
На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали дублированный ролик о создании нового фильма Стивена Спилберга — киномюзикла "Вестсайдская история". РИА Новости, 10.12.2021
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали дублированный ролик о создании нового фильма Стивена Спилберга — киномюзикла "Вестсайдская история". Двукратный лауреат премии "Оскар" в видео рассказывает о том, как решил представить свою версию одноименного киномюзикла 1961 года. По словам Спилберга, мелодии Леонарда Бернстайна еще в юности засели в его сознании. Поэтому когда режиссер задумался, какой мюзикл ему снять, почти сразу решил, что это будет "Вестсайдская история".В мюзикле рассказывают о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд: "Ракет", в которую входят потомки белых эмигрантов, и "Акул", состоящую из пуэрториканцев. На фоне этого межрасового конфликта происходит история любви между юношей и девушкой из враждующих группировок. В ролик также включили несколько кадров из предстоящего фильма, в том числе со съемочной площадки. По ним видно, какую масштабную и тяжелую работу проделали Стивен Спилберг и его команда. "Вестсайдская история" вышла в российский прокат 9 декабря.
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новости культуры, стивен спилберг, кино и сериалы
01:11 10.12.2021
 
В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей"

Вышел ролик о работе над фильмом Стивена Спилберга "Вестсайдская история"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали дублированный ролик о создании нового фильма Стивена Спилберга — киномюзикла "Вестсайдская история".
Двукратный лауреат премии "Оскар" в видео рассказывает о том, как решил представить свою версию одноименного киномюзикла 1961 года.
По словам Спилберга, мелодии Леонарда Бернстайна еще в юности засели в его сознании. Поэтому когда режиссер задумался, какой мюзикл ему снять, почти сразу решил, что это будет "Вестсайдская история".
В мюзикле рассказывают о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд: "Ракет", в которую входят потомки белых эмигрантов, и "Акул", состоящую из пуэрториканцев. На фоне этого межрасового конфликта происходит история любви между юношей и девушкой из враждующих группировок.

"Это очень глубокая история, она понятна всем поколениям. Она о том, что любовь преодолеет любой конфликт. Это вечная тема, потому что всегда будет происходить что-то похожее", — говорит режиссер.

В ролик также включили несколько кадров из предстоящего фильма, в том числе со съемочной площадки. По ним видно, какую масштабную и тяжелую работу проделали Стивен Спилберг и его команда.
"Вестсайдская история" вышла в российский прокат 9 декабря.
Режиссер и актеры Вестсайдской истории на премьере в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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