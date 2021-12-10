https://ria.ru/20211210/video-1762957220.html

В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей"

В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей" - РИА Новости, 10.12.2021

В Сети опубликован ролик о работе над "Вестсайдской историей"

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали дублированный ролик о создании нового фильма Стивена Спилберга — киномюзикла "Вестсайдская история". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:11

2021-12-10T01:11

2021-12-10T01:11

культура

новости культуры

стивен спилберг

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762952546_0:0:2631:1480_1920x0_80_0_0_32f2488de83fc8cdff43e7d653edd8cc.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликовали дублированный ролик о создании нового фильма Стивена Спилберга — киномюзикла "Вестсайдская история". Двукратный лауреат премии "Оскар" в видео рассказывает о том, как решил представить свою версию одноименного киномюзикла 1961 года. По словам Спилберга, мелодии Леонарда Бернстайна еще в юности засели в его сознании. Поэтому когда режиссер задумался, какой мюзикл ему снять, почти сразу решил, что это будет "Вестсайдская история".В мюзикле рассказывают о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд: "Ракет", в которую входят потомки белых эмигрантов, и "Акул", состоящую из пуэрториканцев. На фоне этого межрасового конфликта происходит история любви между юношей и девушкой из враждующих группировок. В ролик также включили несколько кадров из предстоящего фильма, в том числе со съемочной площадки. По ним видно, какую масштабную и тяжелую работу проделали Стивен Спилберг и его команда. "Вестсайдская история" вышла в российский прокат 9 декабря.

https://ria.ru/20211201/spielberg-1761521304.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, стивен спилберг, кино и сериалы