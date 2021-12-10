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Туризм
https://ria.ru/20211210/vengriya-1763158819.html
Новогодний отдых россиян в Венгрии оказался под угрозой из-за ограничений
Новогодний отдых россиян в Венгрии оказался под угрозой из-за ограничений - РИА Новости, 10.12.2021
Новогодний отдых россиян в Венгрии оказался под угрозой из-за ограничений
Введенные консульством Венгрии жесткие лимиты на оформление виз поставили под угрозу новогодний отдых россиян в этой стране, сообщает Rata-News. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:02
2021-12-10T17:02
туризм
венгрия
европа
новости - туризм
визы
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туризм
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Введенные консульством Венгрии жесткие лимиты на оформление виз поставили под угрозу новогодний отдых россиян в этой стране, сообщает Rata-News.В конце ноября турфирмы получили предупреждение от консульства Венгрии об ужесточении проверки документов на визы, а также о лимитах на подачу заявок в визовый центр VFS Global. Консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима и пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда путешественника в гостиницу.В декабре, по словам многих участников рынка, ограничения сильно повлияли на туристов. Например, некоторые компании, ранее подававшие по десяти заявок на визы в день, были ограничены до двух-трех."Пришлось приспосабливаться, сбавлять обороты. Это, конечно, обидно, потому что спрос на новогоднюю Венгрию традиционно неплохой, так как цены в стране очень демократичные. А в условиях закрытой Европы Венгрия особенно востребована", – говорит директор по продажам компании компании "Туртранс-Вояж" Роман РуденкоБолезненными стали ограничения и для компании "Пакс". "Спрос у нас очень хороший, новогодние каникулы идут на ура. К тому же много заявок, перенесенных с ковидного года. И то, что консульство урезало нам квоты, стало серьезным ударом. Тем более что мы ничего не нарушали, всегда оформляли венгерские визы только под тур", – пояснила руководитель отдела маркетинга и рекламы компании "Пакс" Любовь Чучмаева.Ситуация осложняется тем, что последний день, когда можно сдать документы на визу, это 16 декабря, а получить – до 23 декабря. Потом консульский отдел посольства Венгрии уйдет до 9 января на рождественские и новогодние каникулы. А спрос на направлении только набирает силу. Тем более что в визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей, и те, в надежде решить проблему, обращаются в турфирмы.
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венгрия, европа, новости - туризм, визы, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
17:02 10.12.2021
 
Новогодний отдых россиян в Венгрии оказался под угрозой из-за ограничений

Российские туристы не успевают оформить визы в Венгрию для новогодних поездок

© Depositphotos / zoltangaborБудайская крепость и замковый холм, Будапешт
Будайская крепость и замковый холм, Будапешт - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / zoltangabor
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Введенные консульством Венгрии жесткие лимиты на оформление виз поставили под угрозу новогодний отдых россиян в этой стране, сообщает Rata-News.
В конце ноября турфирмы получили предупреждение от консульства Венгрии об ужесточении проверки документов на визы, а также о лимитах на подачу заявок в визовый центр VFS Global. Консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима и пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда путешественника в гостиницу.
В декабре, по словам многих участников рынка, ограничения сильно повлияли на туристов. Например, некоторые компании, ранее подававшие по десяти заявок на визы в день, были ограничены до двух-трех.
"Пришлось приспосабливаться, сбавлять обороты. Это, конечно, обидно, потому что спрос на новогоднюю Венгрию традиционно неплохой, так как цены в стране очень демократичные. А в условиях закрытой Европы Венгрия особенно востребована", – говорит директор по продажам компании компании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко
Болезненными стали ограничения и для компании "Пакс". "Спрос у нас очень хороший, новогодние каникулы идут на ура. К тому же много заявок, перенесенных с ковидного года. И то, что консульство урезало нам квоты, стало серьезным ударом. Тем более что мы ничего не нарушали, всегда оформляли венгерские визы только под тур", – пояснила руководитель отдела маркетинга и рекламы компании "Пакс" Любовь Чучмаева.
Ситуация осложняется тем, что последний день, когда можно сдать документы на визу, это 16 декабря, а получить – до 23 декабря. Потом консульский отдел посольства Венгрии уйдет до 9 января на рождественские и новогодние каникулы. А спрос на направлении только набирает силу. Тем более что в визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей, и те, в надежде решить проблему, обращаются в турфирмы.
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