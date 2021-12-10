https://ria.ru/20211210/vechorko-1763158135.html

Вечорко пообещал помочь маме мальчика на акции "Елка желаний"

Вечорко пообещал помочь маме мальчика на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 10.12.2021

Вечорко пообещал помочь маме мальчика на акции "Елка желаний"

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко пообещал исполнить желание... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:08

2021-12-10T16:08

2021-12-10T16:08

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россия

валерий вечорко

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко пообещал исполнить желание 4-летнего мальчика, попросившего о помощи для своей мамы в рамках акции "Елка желаний".В своем Telegram-канале врач отметил, что ежегодно в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" проходит предновогодняя акция "Елка желаний", организованная партией "Единая Россия". В проекте принимают участие президент России, члены правительства, министры, депутаты, руководители крупных организаций и обычные москвичи."В прошлом году мне посчастливилось примерить на себя роль Деда Мороза, и исполнить мечту сестер Лены и Маши Боковых. Сейчас мне снова выпала возможность помочь ребенку в исполнении желания. Несмотря на то, что Дэмиану всего лишь 4 года, он, как настоящий мужчина, очень хочет помочь своей маме. И я с радостью сделаю все, что от меня зависит", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211202/putin-1761819859.html

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общество, дед мороз, россия, валерий вечорко