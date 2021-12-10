https://ria.ru/20211210/vaktsinatsiya-1763165029.html

Почти 600 тысяч жителей Тверской области вакцинированы от коронавируса

Почти 600 тысяч жителей Тверской области вакцинированы от коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021

Почти 600 тысяч жителей Тверской области вакцинированы от коронавируса

В Тверской области прививку против коронавирусной инфекции сделали около половины населения региона - 580,8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:28

2021-12-10T16:28

2021-12-10T16:28

тверская область

тверь

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. В Тверской области прививку против коронавирусной инфекции сделали около половины населения региона - 580,8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Более 213 тысяч из сделавших прививку – представители старшего поколения. По информации пресс-службы, вакцинация активно идет на предприятиях области - на ряде производств прививку сделали более 80 процнтов работников.В Тверской области действуют 127 пунктоввакцинации. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад.Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в крупных торговых центрах, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211202/tver-1761926730.html

тверь

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тверь, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19