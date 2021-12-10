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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 74 миллионов раз
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 74 миллионов раз - РИА Новости, 10.12.2021
Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 74 миллионов раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России более 74 миллионов раз, полностью - более 67 миллионов раз, заявила вице-премьера РФ Татьяна... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:35
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена в России более 74 миллионов раз, полностью - более 67 миллионов раз, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова."По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла – 67 260 355 раз", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели более 74 миллионов раз
Голикова: вакцинацию от COVID-19 первым компонентом провели в России 74 189 385 раз