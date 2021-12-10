Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/vaktsinatsiya-1763122077.html
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19
Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:07
2021-12-10T14:18
германия
бундестаг германии
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601751347_103:388:2962:1996_1920x0_80_0_0_9c6542b460c005abb7956b0231fd6b99.jpg
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и либералами из Свободной Демпартии, речь идет, в том числе, о первой обязательной вакцинации для медработников в Германии.По словам председательствующей на заседании бундестага ФРГ, 689 депутатов приняли участие в голосовании, из них 571 поддержал поправки, 80 проголосовали против, 38 воздержались.Новый закон должен быть утвержден палатой земель - бундесратом, который проведет экстренное заседание в пятницу во второй половине дня.Закон предусматривает, в частности, предоставление медсотрудниками, которые работают в домах престарелых и клиниках с "уязвимыми группами" пациентов, до 15 марта 2022 года доказательств вакцинации или справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Также предусмотрено, что к вакцинации, помимо врачей общей практики, могут быть привлечены провизоры, стоматологи и ветеринары. Возможности земель по ужесточению ограничений в связи с пандемией на региональном уровне должны быть дополнены и расширены.
https://ria.ru/20211112/germaniya-1758708154.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601751347_129:477:2155:1996_1920x0_80_0_0_17b6165e14df86c39cabb9bc97a8b4c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, бундестаг германии, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество
14:07 10.12.2021 (обновлено: 14:18 10.12.2021)
 
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19

Бундестаг впервые принял решение об обязательной вакцинации медработников от COVID-19

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и либералами из Свободной Демпартии, речь идет, в том числе, о первой обязательной вакцинации для медработников в Германии.
По словам председательствующей на заседании бундестага ФРГ, 689 депутатов приняли участие в голосовании, из них 571 поддержал поправки, 80 проголосовали против, 38 воздержались.
Новый закон должен быть утвержден палатой земель - бундесратом, который проведет экстренное заседание в пятницу во второй половине дня.
Закон предусматривает, в частности, предоставление медсотрудниками, которые работают в домах престарелых и клиниках с "уязвимыми группами" пациентов, до 15 марта 2022 года доказательств вакцинации или справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Также предусмотрено, что к вакцинации, помимо врачей общей практики, могут быть привлечены провизоры, стоматологи и ветеринары. Возможности земель по ужесточению ограничений в связи с пандемией на региональном уровне должны быть дополнены и расширены.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 11:30Распространение коронавируса
Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
 
ГерманияБундестаг ГерманииКоронавирус COVID-19В миреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи