https://ria.ru/20211210/vaktsinatsiya-1763122077.html
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19
Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:07
2021-12-10T14:07
2021-12-10T14:18
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бундестаг германии
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и либералами из Свободной Демпартии, речь идет, в том числе, о первой обязательной вакцинации для медработников в Германии.По словам председательствующей на заседании бундестага ФРГ, 689 депутатов приняли участие в голосовании, из них 571 поддержал поправки, 80 проголосовали против, 38 воздержались.Новый закон должен быть утвержден палатой земель - бундесратом, который проведет экстренное заседание в пятницу во второй половине дня.Закон предусматривает, в частности, предоставление медсотрудниками, которые работают в домах престарелых и клиниках с "уязвимыми группами" пациентов, до 15 марта 2022 года доказательств вакцинации или справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Также предусмотрено, что к вакцинации, помимо врачей общей практики, могут быть привлечены провизоры, стоматологи и ветеринары. Возможности земель по ужесточению ограничений в связи с пандемией на региональном уровне должны быть дополнены и расширены.
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германия, бундестаг германии, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество
14:07 10.12.2021 (обновлено: 14:18 10.12.2021)
Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19
Бундестаг впервые принял решение об обязательной вакцинации медработников от COVID-19
БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости.
Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и либералами из Свободной Демпартии, речь идет, в том числе, о первой обязательной вакцинации для медработников в Германии
.
По словам председательствующей на заседании бундестага ФРГ, 689 депутатов приняли участие в голосовании, из них 571 поддержал поправки, 80 проголосовали против, 38 воздержались.
Новый закон должен быть утвержден палатой земель - бундесратом, который проведет экстренное заседание в пятницу во второй половине дня.
Закон предусматривает, в частности, предоставление медсотрудниками, которые работают в домах престарелых и клиниках с "уязвимыми группами" пациентов, до 15 марта 2022 года доказательств вакцинации или справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Также предусмотрено, что к вакцинации, помимо врачей общей практики, могут быть привлечены провизоры, стоматологи и ветеринары. Возможности земель по ужесточению ограничений в связи с пандемией на региональном уровне должны быть дополнены и расширены.