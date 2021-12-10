https://ria.ru/20211210/vaktsinatsiya-1763122077.html

Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19

Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021

Бундестаг проголосовал за обязательную вакцинацию медработников от COVID-19

Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:07

2021-12-10T14:07

2021-12-10T14:18

германия

бундестаг германии

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Немецкий бундестаг в пятницу принял поправки к закону об инфекционной защите населения, предложенные правящими партиями - социал-демократами, "Зелеными" и либералами из Свободной Демпартии, речь идет, в том числе, о первой обязательной вакцинации для медработников в Германии.По словам председательствующей на заседании бундестага ФРГ, 689 депутатов приняли участие в голосовании, из них 571 поддержал поправки, 80 проголосовали против, 38 воздержались.Новый закон должен быть утвержден палатой земель - бундесратом, который проведет экстренное заседание в пятницу во второй половине дня.Закон предусматривает, в частности, предоставление медсотрудниками, которые работают в домах престарелых и клиниках с "уязвимыми группами" пациентов, до 15 марта 2022 года доказательств вакцинации или справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Также предусмотрено, что к вакцинации, помимо врачей общей практики, могут быть привлечены провизоры, стоматологи и ветеринары. Возможности земель по ужесточению ограничений в связи с пандемией на региональном уровне должны быть дополнены и расширены.

https://ria.ru/20211112/germaniya-1758708154.html

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германия, бундестаг германии, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество