18:23 10.12.2021 (обновлено: 18:47 10.12.2021)
В МИД предостерегли от втягивания Украины в НАТО
МИД: втягивание Украины в НАТО чревато появлением ракетных комплексов вблизи России
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении МИД.
Москва отреагировала на заявления США о том, что Россия не может вмешиваться в вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО, напомнив Вашингтону об обязательстве сохранять неделимую безопасность в Евроатлантике, согласно которому "безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных".
"Утверждается, что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться. Напомним, однако, что помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ", - говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве отметили, что этот принцип был впервые продекларирован в хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 года, в которой отмечено: "Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных". А в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята Хартия европейской безопасности, в которой подчеркнуто, что государства-участники "не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".
"Все эти документы были подписаны высшими руководителями государств-участников ОБСЕ, включая все страны НАТО. Однако в нарушение принципа неделимости безопасности – как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству – все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности", - добавили в министерстве.
"Мы давно привлекаем внимание к недопустимости подобного развития событий. За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом", - заключили в МИД.