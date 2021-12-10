https://ria.ru/20211210/ukraina-1763192913.html

В МИД предостерегли от втягивания Украины в НАТО

В МИД предостерегли от втягивания Украины в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

В МИД предостерегли от втягивания Украины в НАТО

Втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:23

2021-12-10T18:23

2021-12-10T18:47

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России, говорится в заявлении МИД РФ."Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении МИД.Москва отреагировала на заявления США о том, что Россия не может вмешиваться в вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО, напомнив Вашингтону об обязательстве сохранять неделимую безопасность в Евроатлантике, согласно которому "безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных".В министерстве отметили, что этот принцип был впервые продекларирован в хельсинкском Заключительном акте, а затем переподтвержден и усилен в Парижской хартии для новой Европы 1990 года, в которой отмечено: "Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных". А в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле была принята Хартия европейской безопасности, в которой подчеркнуто, что государства-участники "не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств"."Все эти документы были подписаны высшими руководителями государств-участников ОБСЕ, включая все страны НАТО. Однако в нарушение принципа неделимости безопасности – как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству – все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности", - добавили в министерстве."Мы давно привлекаем внимание к недопустимости подобного развития событий. За последние десятилетия не раз предлагали договориться о придании принципу равной и неделимой безопасности на евроатлантическом пространстве юридически обязывающего характера, поскольку упомянутые выше политические обязательства Запад явно выполнять не настроен. Однако нам неизменно отвечали отказом", - заключили в МИД.

https://ria.ru/20211210/nato-1763195341.html

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763191979.html

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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр, россия, сша, обсе