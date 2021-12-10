https://ria.ru/20211210/ukraina-1763191979.html
МИД обвинил страны НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам
МИД обвинил страны НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам - РИА Новости, 10.12.2021
МИД обвинил страны НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам
Страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам, продолжается военное освоение территории Украины и накачка страны оружием, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:19
2021-12-10T18:19
2021-12-10T18:36
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам, продолжается военное освоение территории Украины и накачка страны оружием, говорится в заявлении МИД РФ."Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе", - говорится в заявлении министерства, размещенном на сайте ведомства.Как подчеркнули в МИД РФ , "вместо того чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам"."Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием", - добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html
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в мире, киев, нато, ситуация в днр и лнр, россия, сша
18:19 10.12.2021 (обновлено: 18:36 10.12.2021)
МИД обвинил страны НАТО в подталкивании Украины к агрессивным шагам
МИД: страны НАТО подталкивают Украину к агрессивным шагам