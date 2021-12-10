https://ria.ru/20211210/ukraina-1763146817.html

Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД

Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021

Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД

Ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:45

2021-12-10T15:45

2021-12-10T16:14

сша

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

владимир путин

джо байден

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В фокусе внимания ситуация на Украине, этой теме было уделено много времени в ходе разговора президентов (Владимира Путина и Джо Байдена - ред.) по видеоканалу 7 декабря. Ситуация в Афганистане, Ливии, Сирии, вокруг иранской ядерной программы, климатическая проблематика", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США и к такому диалогу готова.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762699553.html

сша

россия

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сша, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)