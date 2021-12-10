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Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД
Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД
Ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:45
2021-12-10T15:45
2021-12-10T16:14
сша
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
владимир путин
джо байден
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В фокусе внимания ситуация на Украине, этой теме было уделено много времени в ходе разговора президентов (Владимира Путина и Джо Байдена - ред.) по видеоканалу 7 декабря. Ситуация в Афганистане, Ливии, Сирии, вокруг иранской ядерной программы, климатическая проблематика", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США и к такому диалогу готова.
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РИА Новости
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сша, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:45 10.12.2021 (обновлено: 16:14 10.12.2021)
Россия и США следят за ситуацией на Украине, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: ситуация на Украине в фокусе внимания контактов России и США